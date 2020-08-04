Крым на грани экологической катастрофы – жители полуострова могут остаться без воды из-за засухи и перекрытия Северо-Крымского канала. Количество воды в водохранилищах снизилось наполовину по сравнению с 2019 годом. А артезианские подземные воды уже имеют соленый привкус.

Чего ждать крымчанам и как ситуация может навредить Украине – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Обмелевшие водохранилища и пересохшие водоемы – шестой год оккупированный Крым находится без днепровской воды. Поэтому полуостров страдает от недостатка водных ресурсов. До оккупации Россией Украина обеспечивала автономную республику на 85%.

Но с 2014 года началась так называемая "Водная блокада" как ответ на незаконную аннексию.

"Это принципиальная позиция, потому что территория Крыма оккупированна и всю ответственность за гражданское население, которое живет на оккупированной территории, несет государство-оккупант", – рассказала заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева.

Обмелевшее Белогорское водохранилище / Фото "Крым. Реалии"

На Крымском полуострове – 22 водохранилища общей площадью почти 400 миллионов кубических метров. Ранее 8 из них наполняла днепровская вода, еще 14 – заполнялись во время осенне-зимнего периода и весенних паводков.

Сейчас же водоемы полупустые. Местные власти призывают крымчан экономить воду. Не спасают даже скважины, ведь за 6 лет эксплуатации Россия скачала почти все запасы подземных пресных запасов.

Тот резерв, который там был создан за время существования Северо-Крымского канала, его теперь не существует и воды подземные начали подпирать засоленные морские воды,

– пояснил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Артезианская питьевая вода в Крыму потеряла свои свойства, а засоленность почв не дает прорастать растениям. Это так же уничтожает еще и урожай на полуострове.

Что говорят оккупанты о дефиците воды

Общекрымскую жажду не стали скрывать и на местном пропагандистском телевидении. Дефицит воды признали и российские оккупанты, впрочем ненадолго. Сначала так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов отмечал, что Россия называет ситуацию с водоснабжением Крыма чрезвычайной.

А уже через несколько дней заявление опроверг, мол, достроят водопровод и на этом все закончится. Чтобы решить проблему воды в Крыму, российская власть предлагала несколько вариантов: прокладка по морскому дну водопроводных труб и даже предлагали "качать" воду из воздуха.

Эксперты считают, что катастрофы не будет. Однако крымчанам придется с 21 века вернуться в 60-е годы 20 века.

Летом вода была раз в неделю по часову, по два. Люди набирали ее в ванны, в другие емкости и использовали так понемногу. Когда этой воды не было, то ездили цистерны, люди становились в очередь с баночками-бидончиками,

– вспомнил Андрей Клименко.

Засуха может сыграть в пользу Украины

Самостоятельно выбраться из засушливой ловушки Россия не сможет. И это может сыграть в пользу Украины. "Это большой инструмент давления на РФ, чтобы мы могли деоккупировать собственную территорию", – пояснила Тамила Ташева.

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Но возможен другой вариант развития событий. Чтобы решить проблему с водой на оккупированном полуострове, Россия может начать военное наступление со стороны Херсонщины в этом году.

По данным Андрея Клименко, Россия сейчас имеет возможность оперативно переправить военную технику на полуостров через Керченский мост за считанные дни. А повод Россия всегда найдет.