Ситуація з питною водою в окупованому Криму досягла критичного рівня. Жителі Сімферополя скаржаться на постійне відключення води та її низьку якість. Деякі села залишаються без води повністю, з кожним днем їхня кількість росте.

Кримський півострів стрімко пересихає. З кожним днем без води залишаються нові села, у містах її подають по годинах, пише "Обозреватель".

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Ситуація з водою у селах

Село Богданівка, розташоване в Сімферопольському районі, залишилося без води. Єдина свердловина, з якої її черпали, пересохла.

Така ж ситуація у селі Мирне. Воду місцевим жителям доставляють двічі на день на водовозці. Люди формують довгі черги.

Тягати відра змушені всі – пенсіонери та люди з інвалідністю не є винятками. Попри це, якість води залишає бажати кращого.

Ну, пити таку воду не можна, вона смердюча. Ми її використовуємо для унітаза й кип'ятимо, щоб помити посуд,

– розповідає місцева жителька Катерина Алексєєва.

А село Нахімове в Червоногвардійському районі вже давно без води. Хоча воно й маленьке, проте на всіх там один колодязь з каламутною рідиною. Люди змушені виїжджати – багато будинків пустують.

Ситуація у Сімферополі

У місті люди скаржаться на постійне відключення води та її низьку якість. За інформацією окупаційного уряду півострова, води для міста вистачить ще приблизно на 100 днів. Планують постачання з Аянського водосховища.

У липні в Криму пройшли дощі, однак ситуація з наповненням водосховищ не покращилася. Гідрометцентр півострова пише, що загальний обсяг зменшився майже на 8,5 мільйона кубів у порівнянні з минулим місяцем.

У Чорноріченському водосховищі вода відступила від дамб приблизно на 100 метрів.

Крім того, страждають від посухи й фермери, в цьому році вони не зможуть зібрати великий урожай зернових.

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