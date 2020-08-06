У містах вода по годинах, у селах її взагалі немає, – ЗМІ про ситуацію у Криму
Ситуація з питною водою в окупованому Криму досягла критичного рівня. Жителі Сімферополя скаржаться на постійне відключення води та її низьку якість. Деякі села залишаються без води повністю, з кожним днем їхня кількість росте.
Кримський півострів стрімко пересихає. З кожним днем без води залишаються нові села, у містах її подають по годинах, пише "Обозреватель".
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Ситуація з водою у селах
Село Богданівка, розташоване в Сімферопольському районі, залишилося без води. Єдина свердловина, з якої її черпали, пересохла.
Така ж ситуація у селі Мирне. Воду місцевим жителям доставляють двічі на день на водовозці. Люди формують довгі черги.
Тягати відра змушені всі – пенсіонери та люди з інвалідністю не є винятками. Попри це, якість води залишає бажати кращого.
Ну, пити таку воду не можна, вона смердюча. Ми її використовуємо для унітаза й кип'ятимо, щоб помити посуд,
– розповідає місцева жителька Катерина Алексєєва.
А село Нахімове в Червоногвардійському районі вже давно без води. Хоча воно й маленьке, проте на всіх там один колодязь з каламутною рідиною. Люди змушені виїжджати – багато будинків пустують.
Ситуація у Сімферополі
У місті люди скаржаться на постійне відключення води та її низьку якість. За інформацією окупаційного уряду півострова, води для міста вистачить ще приблизно на 100 днів. Планують постачання з Аянського водосховища.
У липні в Криму пройшли дощі, однак ситуація з наповненням водосховищ не покращилася. Гідрометцентр півострова пише, що загальний обсяг зменшився майже на 8,5 мільйона кубів у порівнянні з минулим місяцем.
У Чорноріченському водосховищі вода відступила від дамб приблизно на 100 метрів.
Крім того, страждають від посухи й фермери, в цьому році вони не зможуть зібрати великий урожай зернових.
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Проблеми з питною водою у Криму: основне
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.