В городах вода по часам, в деревнях ее вообще нет, – СМИ о ситуации в Крыму
Ситуация с питьевой водой в оккупированном Крыму достигла критического уровня. Жители Симферополя жалуются на постоянное отключение воды и ее низкое качество. Некоторые села остаются без воды полностью, с каждым днем их количество растет.
Крымский полуостров стремительно пересыхает. С каждым днем без воды остаются новые села, в городах ее подают по часам, пишет "Обозреватель".
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Ситуация с водой в селах
Село Богдановка, расположенное в Симферопольском районе, осталось без воды. Единственная скважина, из которой ее черпали, пересохла.
Такая же ситуация в селе Мирное. Воду местным жителям доставляют дважды в день на водовозке. Люди формируют длинные очереди.
Таскать ведра вынуждены все – пенсионеры и люди с инвалидностью не являются исключениями. Несмотря на это, качество воды оставляет желать лучшего.
Ну, пить такую воду нельзя, она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду,
– рассказывает местная жительница Екатерина Алексеева.
А село Нахимово в Красногвардейском районе уже давно без воды. Хотя оно и маленькое, однако на всех там один колодец с мутной жидкостью. Люди вынуждены уезжать – многие дома пустуют.
Ситуация в Симферополе
В городе люди жалуются на постоянное отключение воды и ее низкое качество. По информации оккупационного правительства полуострова, воды для города хватит еще примерно на 100 дней. Планируют поставки из Аянского водохранилища.
В июле в Крыму прошли дожди, однако ситуация с наполнением водохранилищ не улучшилась. Гидрометцентр полуострова пишет, что общий объем уменьшился почти на 8,5 миллиона кубов в сравнении с прошлым месяцем.
В Чернореченском водохранилище вода отступила от дамб примерно на 100 метров.
Кроме того, страдают от засухи и фермеры, в этом году они не смогут собрать большой урожай зерновых.
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Проблемы с питьевой водой в Крыму: основное
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников.
- С наступлением жары значительно ухудшилась ситуация с водоснабжением в Крыму. Следовательно, обмелели водохранилища на полуострове, например Межгорное и Белогорское.
- Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.