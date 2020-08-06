Ситуация с питьевой водой в оккупированном Крыму достигла критического уровня. Жители Симферополя жалуются на постоянное отключение воды и ее низкое качество. Некоторые села остаются без воды полностью, с каждым днем их количество растет.

Крымский полуостров стремительно пересыхает. С каждым днем без воды остаются новые села, в городах ее подают по часам, пишет "Обозреватель".

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Ситуация с водой в селах

Село Богдановка, расположенное в Симферопольском районе, осталось без воды. Единственная скважина, из которой ее черпали, пересохла.

Такая же ситуация в селе Мирное. Воду местным жителям доставляют дважды в день на водовозке. Люди формируют длинные очереди.

Таскать ведра вынуждены все – пенсионеры и люди с инвалидностью не являются исключениями. Несмотря на это, качество воды оставляет желать лучшего.

Ну, пить такую воду нельзя, она вонючая. Мы ее используем для унитаза и кипятим, чтобы помыть посуду,

– рассказывает местная жительница Екатерина Алексеева.

А село Нахимово в Красногвардейском районе уже давно без воды. Хотя оно и маленькое, однако на всех там один колодец с мутной жидкостью. Люди вынуждены уезжать – многие дома пустуют.

Ситуация в Симферополе

В городе люди жалуются на постоянное отключение воды и ее низкое качество. По информации оккупационного правительства полуострова, воды для города хватит еще примерно на 100 дней. Планируют поставки из Аянского водохранилища.

В июле в Крыму прошли дожди, однако ситуация с наполнением водохранилищ не улучшилась. Гидрометцентр полуострова пишет, что общий объем уменьшился почти на 8,5 миллиона кубов в сравнении с прошлым месяцем.

В Чернореченском водохранилище вода отступила от дамб примерно на 100 метров.

Кроме того, страдают от засухи и фермеры, в этом году они не смогут собрать большой урожай зерновых.

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