Жители аннексированного Крыма, точнее оккупированного Севастополя, заявили о плачевном состоянии пересохших севастопольских рек Бельбек и Кача. По их словам, такого действительно никогда не было – можно пройтись дном с мертвой рыбой.

Реки превратились в лужи в Крыму

Об экологической катастрофе в Крыму сообщило издание "Новый Севастополь". В комментарии журналистам старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей Евгения Карпова, со своей стороны, отметила, что высыхания характерно для всех рек Крыма.

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Мы сейчас находимся в экспедиции на реке Биюк-Карасу (самый правый приток Салгира) – это северо-восточный район Крыма. Наблюдаем похожую картину – река очень обмелела,

– отметила специалист.

По ее словам, основные причины такого явления – это:

засушливый год в Крыму, что является естественным циклическим процессом;

водозабор – "отовсюду качают воду для того, чтобы подавать в водохранилища, подавать в частные домовладения, и все это делается как законно, так и незаконно".

" И в результате реки сейчас в катастрофическом положении находятся . В частности, тот же Бельбек", – подчеркнула она.

В оккупированном Крыму пересохли реки Бельбек и Кача (Фото из соцсетей)

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