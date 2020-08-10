Российские военные отчитались о завершении строительства трубопровода в оккупированный Симферополь. Впрочем, как это спасет оккупантов пока не понятно, ведь они банально выкачивают воду из одного крымского водохранилища и перекачивают в другое.

Российские военные построили трубопровод по просьбе ставленников оккупационного режима между водохранилищами Тайгановским и Симферопольским. Об этом пишет российский Интерфакс.

К слову Шмыгаль назвал условие, при котором Украина готова обеспечить Крым водой

Оккупанты уже даже отчитались, что пусконаладочные работы завершены, а подача воды организована. В целом прокладка трубопровода заняла 1 месяц.

Военные сообщают, что проложили 15 линий трубопровода общей протяженностью более 900 километров. В Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Таким образом оккупанты временно смогут обеспечить потребности в воде административного центра Крыма. Впрочем взамен Тайгановское водохранилище отдадут на растерзание.

После перекрытия Северокрымского канала оно и так было на грани исчезновения. Ожидалось, что Тайгановское водохранилище пересохнет уже осенью. Теперь это будет еще быстрее.

Тайгановское и Симферопольское водохранилища: карта