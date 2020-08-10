Російські військові відзвітували про завершення будівництва трубопроводу в окупований Сімферополь. Втім як це врятує окупантів поки не зрозуміло, адже вони банально викачують воду з одного кримського водосховища й перекачують в інше.

Російські військові збудували трубопровід на прохання ставлеників окупаційного режиму між водосховищами Тайганівським і Сімферопольським. Про це пише російський Интерфакс.

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Окупанти вже навіть відзвітували, що пусконалагоджувальні роботи завершені, а подача води організована. Всього прокладання трубопроводу зайняло 1 місяць.

Військові повідомляють, що проклали 15 ліній трубопроводу загальною протяжністю понад 900 кілометрів. У Сімферопольське водосховище буде перекидатися до 50 тисяч кубометрів води на добу.

У такий спосіб окупанти тимчасово зможуть забезпечити потреби у воді адміністративного центру Криму. Втім натомість Тайганівське водосховище віддадуть на поталу.

Після перекриття Північнокримського каналу воно й так було на межі зникнення. Очікувалося, що Тайганівське водосховище пересохне вже восени. Тепер це буде ще швидше.

Тайганівське й Сімферопольське водосховища: карта