Президент Володимир Зеленський вважає, що питання про постачання води в окупований Крим хтось підіймає зумисне. Глава держави наголосив: зараз це питання ніхто не розглядає.

Про це президент сказав в коментарі "Радіо Свобода".

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Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання,

– коротко зауважив Зеленський.

Він також додав, що питання разом із цим підіймають зазвичай ще низку питань, як-от: що буде з українською мовою чи що буде з нашою релігією.

"Усе буде нормально, українська мова – державна, зараз про воду до Криму ніхто не говорить, Крим повернеться, все – буде", – підсумував Зеленський.

Проблеми з питною водою у Криму та чутки про новий напад Росії:

До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.

Вода надходила через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з Кримом.

Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми.

Влітку 2020 року низка західних військових експертів, а також українська розвідка допустили, що Росія може здійснити нове вторгнення в Україну з окупованого Криму.

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