Зараз про воду до Криму ніхто не говорить, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що питання про постачання води в окупований Крим хтось підіймає зумисне. Глава держави наголосив: зараз це питання ніхто не розглядає.
Про це президент сказав в коментарі "Радіо Свобода".
Тим часом Окремі калюжки, в яких мертва риба: окупанти довели Крим до чергової екокатастрофи – фото
Ми не мусуємо це питання, ми зараз не говоримо про ніяку подачу води до Криму. Я не знаю, хто підіймає це питання,
– коротко зауважив Зеленський.
Він також додав, що питання разом із цим підіймають зазвичай ще низку питань, як-от: що буде з українською мовою чи що буде з нашою релігією.
"Усе буде нормально, українська мова – державна, зараз про воду до Криму ніхто не говорить, Крим повернеться, все – буде", – підсумував Зеленський.
Проблеми з питною водою у Криму та чутки про новий напад Росії:
- До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді.
- Вода надходила через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з Кримом.
- Після окупації Росією півострова у 2014 році Україна припинила водопостачання. Відтак, із прісною водою у Криму почалися серйозні проблеми.
- Влітку 2020 року низка західних військових експертів, а також українська розвідка допустили, що Росія може здійснити нове вторгнення в Україну з окупованого Криму.
До теми Вода в Криму: у МЗС зазначили, що гуманітарної кризи на півострові немає
- Тоді казали, що напасти агресор може навіть у вересні, під час навчань "Кавказ – 2020".
- Мовляв, головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.
- Втім, командувач ООС Сергій Наєв вважає, що безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну наразі немає.