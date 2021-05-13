Россия не планирует поглощать Донбасс, – Кремль отреагировал на заявление ЕС
Евросоюз считает, будто Россия планирует "поглотить" украинский Донбасс. В Кремле ответили на опасения и утверждают, что такие планы якобы не обсуждали.
Источник:24 канал
Россия никогда этим не занималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. Таким образом в Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg.
Важно ЕС убежден, что Россия пытается поглотить украинский Донбасс, – Bloomberg
Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать,
– убеждает Песков.
Что известно о публикации СМИ
Накануне издание Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщило, что Брюссель считает, что Москва пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса. Кремль делает это с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.
Российские паспорта на Донбассе: что нужно знать
- Правозащитники заявили об ускорении "паспортизации" на Донбассе. Они отмечали, что украинцы заняли электронную очередь до 2024 года.
- Если так будет дальше, то в 2021 году российские документы будут иметь более 2 миллионов жителей Донбасса.
- Эту информацию подтвердила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- Она заявила, что российские паспорта на Донбассе уже получили почти 600 тысяч украинцев.
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