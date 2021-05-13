Евросоюз считает, будто Россия планирует "поглотить" украинский Донбасс. В Кремле ответили на опасения и утверждают, что такие планы якобы не обсуждали.

Россия никогда этим не занималась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ. Таким образом в Кремле прокомментировали публикацию Bloomberg.

Важно ЕС убежден, что Россия пытается поглотить украинский Донбасс, – Bloomberg

Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать,

– убеждает Песков.

Что известно о публикации СМИ

Накануне издание Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщило, что Брюссель считает, что Москва пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса. Кремль делает это с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.

Обратите внимание! У президента России Владимира Путина еще в январе 2021 года заявили, якобы не намерены "присоединять" Донбасс. Несмотря на это, Москва продолжает активно раздавать там российские паспорта.

Российские паспорта на Донбассе: что нужно знать