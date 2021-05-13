Євросоюз вважає, буцімто Росія планує "поглинути" український Донбас. У Кремлі відповіли на побоювання й стверджують, що такі плани буцімто не обговорювали.

Росія ніколи цим не займалась. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Таким чином у Кремлі прокоментували публікацію Bloomberg.

Важливо ЄС переконаний, що Росія намагається поглинути український Донбас, – Bloomberg

Росія ніколи цим не займалася... Росія не планувала і не планує нікого поглинати,

– переконує Пєсков.

Що відомо про публікацію ЗМІ

Напередодні видання Bloomberg з посиланням на поширений в країнах-учасницях ЄС документ повідомило, що Брюссель вважає, що Москва намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу. Кремль робить це за допомогою нелегітимних виборів та роздачі російських паспортів місцевим жителям.

Зверніть увагу! У президента Росії Володимира Путіна ще у січні 2021 року заявили, нібито не мають наміру "приєднувати" Донбас. Попри це, Москва продовжує активно роздавати там російські паспорти.

Російські паспорти на Донбасі: що треба знати