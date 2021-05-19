Натомість президент Росії Володимир Путін витрачає капітал на свої авантюри. Таку думку висловив російський історик Андрій Зубов в інтерв'ю програми "Теории заговора".

Цікаво Крим – не діра, але він збитковий політично, – історик з Росії Зубов

Зубов: Ситуація Путіна погіршиться

За його словами, всі в Росії знають, що так зване "приєднання" Криму не принесло до жодної радості, окрім морального задоволення.

Півострів, як наголосив Зубов, є знаковим для світу. Водночас з Донбасом інша ситуація: старі шахти, люди без роботи, страх криміналізації.

Це зумовить ще більше падіння рейтингу Путіна,

– вважає історик.

Хтось, як відзначив Зубов, хоче приєднати Білорусь, хтось – Донбас. Але це більше не станеться: "Адже такі "штучки" спрацьовують один раз".

До речі! Європейський Союз переконаний, що Росія хоче "поглинути" Донбас. У Кремлі відповіли, що такі плани не обговорювали.

На думку експерта, у 2014 році вона спрацювала, а у 2021 році і надалі – не спрацює. "Якщо все ж Путін приєднає Донбас до Росії, то станеться те ж саме. Його ситуація все більше погіршиться", – він додав.

Повне інтерв'ю з Андрієм Зубовим: дивіться відео