В 2020 году США и Россия сокращали общие запасы ядерного оружия, демонтируя списанные боеголовки. Несмотря на это в начале 2021 года у обоих государств было на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем год назад.

Кстати В ядерной войне Путин проигрывает в течение 24 часов, – российский историк

Кроме того, Москва увеличила общий военный ядерный арсенал на около 180 боеголовок, разворачивая большее количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет на субмаринах.

Договор о наступательных вооружениях не нарушали

Отметили, что развернутые стратегические ядерные силы стран оставались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях 2010 года. Правда, договоренность не ограничивает общие запасы ядерных боеголовок.