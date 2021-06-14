В 2020 году США и Россия сокращали общие запасы ядерного оружия, демонтируя списанные боеголовки. Несмотря на это в начале 2021 года у обоих государств было на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем год назад.
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Кроме того, Москва увеличила общий военный ядерный арсенал на около 180 боеголовок, разворачивая большее количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет на субмаринах.
Договор о наступательных вооружениях не нарушали
Отметили, что развернутые стратегические ядерные силы стран оставались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях 2010 года. Правда, договоренность не ограничивает общие запасы ядерных боеголовок.
Ядерное оружие в мире: что надо знать
- Россия и США имеют более 90% мирового ядерного оружия. Кроме того, страны имеют программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем доставки и производственные мощности.
- Другие ядерные державы также разрабатывают, размещают новые системы вооружения или имеют намерения на этот счет. Речь идет о Великобритании, Франции, Китае, Индии, Пакистане, Израиле и Северной Корее.
- В 2021 году эти страны немного сократили количество ядерного оружия – с 13 400 единиц ядерного оружия в 2020 году до 13 080 единиц. Правда, количество развернутых ядерных боеприпасов увеличили на 105 единиц.
Ядерное оружие в мире / Фото SIPRI