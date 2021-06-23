Зокрема, ядерні боєголовки запустять в хід у разі аналогічної атаки ззовні. Таку думку висловив глава військового відомства Росії Валерій Герасимов під час Московської конференції з міжнародної безпеки.

До теми Проксі-війська та мільярди: як сильні світу цього розгортають ядерні перегони

Боєголовки мають "оборонну функцію"

За словами Герасимова, ядерна зброя є "елементом стратегічної стабільності" росіян. Як він зауважив, у разі загрози держава залишає за собою право натиснути "червону кнопку".

Наші ядерні боєголовки мають виключно оборонну функцію, коли мовиться про загрозу руйнування самої держави зовнішньою агресією,

– наголосив генерал російської армії.

Цікаво Почалася мінігонка озброєнь, – Мусієнко про збільшення ядерної зброї Росії та США

Ядерна зброя у світі: коротко