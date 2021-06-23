Про це йдеться в опублікованому звіті Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN). За даними авторів, щохвилини на ядерну зброю ці країни витрачали 137 666 доларів.

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Хто скільки витрачає?

Так, серед країн-лідерів, які найбільше витрачають коштів на ядерну зброю, опинилися США, Китай та Російська Федерація.

Країни:

Сполучені Штати Америки витратили втричі більше, ніж інші країни – 37,4 мільярда доларів.

витратили втричі більше, ніж інші країни – 37,4 мільярда доларів. Китай – 10,1 мільярда доларів;

– 10,1 мільярда доларів; Росія – 8 мільярдів доларів;

– 8 мільярдів доларів; Великобританія – 6,2 мільярда доларів;

– 6,2 мільярда доларів; Франція – 5,7 мільярда доларів;

– 5,7 мільярда доларів; Індія – 2,4 мільярда доларів;

– 2,4 мільярда доларів; Ізраїль – 1,1 мільярда доларів;

– 1,1 мільярда доларів; Пакистан – 1 мільярд доларів.

– 1 мільярд доларів. Північна Корея – 667 мільйонів доларів.

У звіті зазначається, що з усієї суми, витраченої, на ядерну зброю 27,7 мільярда доларів надійшло десяткам підрядників оборони на створення ядерної зброї. Потім ці підрядники витратили 117 мільйонів доларів на лобіювання політиків. А також до 10 мільйонів доларів на фінансування аналітичних центрів, що пишуть про ядерну зброю.

Ядерна зброя Цей тип зброї істотно відрізняється від інших видів озброєння як масштабами, так і характером ураження. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Перш за все така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки.

У ICAN наводять назви компаній і аналітичних центрів із зазначенням сум, витрачених на виробництво і лобіювання або отриманих від виробників ядерної зброї. Серед компаній вказують Boeing, BAE Systems, General Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin та інші. У списку аналітичних центрів значаться серед інших Атлантична рада, Інститут Брукінгс, Фонд Карнегі, Фонд стратегічних досліджень та інші.

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"Холодна війна" триває

США та Росія стали конкурентами з кінця Другої світової війни. Ядерна зброя лежить в основі цього змагання з моменту її винаходу, в основі кожного обміну словами та діями між двома країнами протягом останніх сімдесяти років.

Період з кінця Другої світової війни до розпаду Радянського Союзу відомий як "холодна війна". Обидві країни розробили ракети, які могли нести ядерні боєголовки на територію іншої. Вони підтримували протилежні сторони в регіональних конфліктах по всьому світу: Корейській війні, війні у В'єтнамі та вторгненні СРСР в Афганістан.

Це дозволяло цим двом країнам розігрувати свою агресію на чужому полі, не ризикуючи прямим ядерним ударом по своїй країні. На сьогодні 93% всього ядерного арсеналу у світі перебуває у володінні США та Російської Федерації.

Модернізація ядерної зброї

Росія та США проводять великі та дорогі програми із заміни та модернізації своїх ядерних боєголовок, систем доставки ракет і літаків, а також потужностей з виробництва ядерної зброї. Обидві країни також надали нову або розширену роль ядерній зброї у своїх військових планах і доктринах, що знаменує собою значний перелом тенденції після "холодної війни" до поступової маргіналізації ядерної зброї.

Ядерні арсенали інших ядерно-озброєних держав значно менші, але всі ці держави або розробляють, або застосовують нові системи озброєнь, або заявили про свій намір це зробити. Китай знаходиться в середині значної модернізації свого ядерного арсеналу. Зокрема, він вперше розробляє так звану ядерну тріаду, що складається з нових ракет наземного та морського базування та літаків, здатних до ядерної експлуатації.

У квітні 2020 року Center for Arms Control and Non-Proliferation повідомив, що Сполучені Штати мають значну перевагу у загальних щорічних військових витратах, ядерній зброї, бойових літаках та авіаносцях. Однак, ці факти не стримують адміністрацію Байдена від спроб збільшити військовий бюджет для протистояння з Китаєм.

Під час "холодної війни" Радянський Союз використовувався як головна рушійна сила масового нарощування США ядерної зброї та військових витрат. Це призвело до неймовірно небезпечних та часто погано контрольованих та утримуваних арсеналів, і призвело до кількох напружених моментів. Зараз, здається, Китай став новим солом'яним Радянським Союзом,

– йдеться у повідомленні.

"Годинник Судного дня"

З 1947 року "Годинник Судного дня" переводили 25 разів. Останній – 23 січня 2020 року, годинник перевели на 20 секунд вперед через призупинення дії "Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності", збільшення протистояння між США та Іраном та через кліматичну небезпеку.

Годинник Судного дня Він демонструє, наскільки близько людство до "ядерного апокаліпсиса". Вперше годинник з'явилися в 1947 році на обкладинці червневого номера журналу "Бюлетень вчених-атомників". Вони стали "застереженням з приводу ядерного суперництва між США та Радянським Союзом". Годинник показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи. Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії.

"Годинник судного дня" показує, що людство як ніколи близьке до загибелі / Фото Thomas Gaulkin

В заяві експертів зазначається, що перед людством як і раніше одночасно стоять дві загрози існуванню – ядерна війна і кліматичні зміни, які ще погіршує і збільшувальний ефект інформаційної війни за допомогою кіберметодів.

У міжнародній безпеці склалася похмура ситуація, причому не тільки тому, що існують ці загрози, а й через те, що світові лідери допустили руйнування міжнародної політичної інфраструктури, призначеної для контролю над ними,

– йдеться у повідомленні.

На сьогодні арсенали США та Росії становлять менше чверті того, що було в 1986 році. У 1991 році президент США Джордж Буш і Горбачов підписали "Договір про скорочення стратегічних озброєнь" (СНО) з метою подальшого обмеження ядерної зброї. Термін його дії закінчився, а його заміну підписали у 2010 році президент США Барак Обама та президент Росії Дмитро Медведєв.

Інфографіка Ядерні боєголовки у світі – скільки їх і в яких країнах

У серпні 2020 року, у 75-ту річницю атомних бомбардувань США Хіросіми Фонд Plowshares оприлюднив новий звіт із закликом до наступного президента США зупинити нові перегони ядерних озброєнь між США та Росією. У звіті сказано, що обидві сторони інвестують у нову ядерну зброю, яка “нам не потрібна, і яка робить світ менш безпечним”.

У лютому 2021 року США та Росія продовжили "Новий договір про скорочення стратегічних озброєнь" (СНО) ще на п'ять років. Договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок – до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв. Ця угода діятиме без будь-яких змін і доповнень до 5 лютого 2026 року.

Тепер, коли адміністрація Байдена успішно досягла згоди з Росією про продовження терміну дії нового договору СНО на п'ять років, наступне питання полягає в тому, як дві країни можуть ще більше скоротити свої масивні ядерні арсенали. У рамках нового СНО обидві сторони все ще можуть розгорнути до 1550 боєголовок, достатньо для багаторазового знищення світу.

У доповіді, яку опублікував Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), зазначається, що оцінювальна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825; близько 2000 з них – майже всі належать РФ та США – перебували в стані підвищеної боєготовності.

"Гонка озброєнь" – можлива

Керівниця "Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї" Поліна Сіновець каже, що США та Росія знаходяться в правовому полі нового договору СНО-3. Тому, причин для хвилювання щодо збільшення розгорнутих ядерних боєприпасів – немає.

Швидше за все це пов'язано з розгортанням нових ракет, коли боєголовки на нових вже розгорнули, а на старих ще не зняли. Підвищена боєготовність теж справа звичайна, це не змінилося з часів "холодної війни",

– каже Сіновець.

"Тож не дивно, що зараз, під час загострення відносин ніхто не збирається боєготовність знижувати. "Гонка озброєнь" – можлива. Вона вже і так йде за новими типами ракет: наприклад гіперзвуковим, а так само середнього радіуса дії і так далі. А новий СНО обмежує тільки стратегічні носії і ядерні боєголовки для них", – пояснює експертка.

Керівниця "Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї" Поліна Сіновець / Фото з фейсбуку Поліни Сіновець

Спостерігати нову "гонку озброєнь" можна між головними наддержавами світу, що змагаються, зокрема, у царині гіперзвукової зброї, зокрема, швидкої, не дуже помітної, але дуже точної.

Глобальні загрози

У квітні 2021 року Розвідувальна служба міністерства оборони США оприлюднила щорічну доповідь про глобальні загрози у 2021 році. Значна увага в доповіді приділяється загрозам, які представляють для Сполучених Штатів Китай і Росія.

У документі сказано, що світ переживає еру "глобального стратегічного змагання", в якому головні суперники США – Китай і Росія розробляють засоби для того, щоб кинути виклик військовій перевазі США. Крім військових заходів мова йде про дії в "сірій зоні", таких як використання проксі-військ і найманців, кібератаки, маніпуляція з інформацією, підрив економічної могутності суперників і так далі.

У доповіді сказано, що Москва продовжує інвестувати у свої стратегічні ядерні сили. Водночас Кремль розглядає США та НАТО як головну загрозу безпеці Росії, її геополітичним амбіціям та збереженню правлячого режиму.

Москва розглядає США і НАТО як найважливішу загрозу для безпеки Росії, її геополітичних амбіцій і для нинішнього правлячого режиму. Москва використовує цілий ряд політичних, економічних, дипломатичних, розвідувальних, громадських і військових засобів, уникаючи при цьому прямого конфлікту, для того, щоб змагатися з Заходом,

– сказано в документі.

У доповіді детально розказано про модернізацію ядерних і неядерних російських сил. Очікується, зокрема, що Росія в найближчі роки серйозно збільшить свій ядерний арсенал за допомогою нестратегічних засобів. Міститься згадка про те, що Росія, очевидно, має запас незадекларованої хімічної зброї, такого як нервово-паралітичну отруйна речовина "Новачок", яким, імовірно, був отруєний опозиціонер Олексій Навальний.

Автори доповіді дійшли висновку, що Росія зараз навряд чи зацікавлена ​​в прямому зіткненні зі Сполученими Штатами.

Кремль, швидше за все, буде намагатися не провокувати Вашингтон, але може це зробити, якщо буде переконаний, що США втручаються в російську внутрішню політику чи іншим чином загрожують російським стратегічним інтересам,

– зазначають аналітики.

Окрему увагу в доповіді приділено спробам впливу Росії на внутрішню політику своїх сусідів і країн-членів НАТО, а також інформаційної кампанії на тлі епідемії коронавірусу, "використовуючи її для ведення інформаційної боротьби з метою підірвати уряди країн Заходу".

Зазначається, що Китай продовжує свою десятирічну військову модернізаційну кампанію і, зрештою, має на меті досягнення своєї мети, сформульованої вперше у 2017 році щодо створення "сил світового класу".

У доповіді американської розвідки піднята ще одна тема, яка турбує американських аналітиків – військове співробітництво Росії і Китаю. Дві країни почали проводити спільні військово-морські маневри, повітряне патрулювання. Отже, Росія розглядає Азію як центр міжнародної сили. І це ще одна небезпека.