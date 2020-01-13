Ядерні боєголовки у світі: скільки їх і в яких країнах

Рік 2020 світ все ще зустрічає з тисячами ядерних боєголовок. Скільки їх і у яких країнах,розбирався 24 канал.

Ядерно озброєні країни

Наразі,у світі є налічується дев’ять країн з ядерною зброєю. Але є два нюанси: Ізраїль ніколи офіційно не підтверджував, але й не спростовував наявність боєголовок, встановити точну їх кількість у КНДР – дуже складно. Саме Північна Корея є наймолодшою ядерною державою світу, але ще кілька можуть розвинути цей варіант озброєння найближчим часом. Серед них Південна Корея, Саудівська Аравія, Туреччина та Іран.

Найбільше боєголовок, звісно, у Росії та США: 12675 на двох з 13860 загальних. При цьому, між Москвою та Вашингтоном активним лишається лише один ядерний договір про скорочення стратегічних озброєнь – СНО-3 (також відомий як New START). Він вступив у дію у 2011 році і розрахований на 10 років (тобто перестане діяти з 5 лютого 2021 року!) з можливістю додаткового продовження ще на 5 років за згодою сторін.

Остання ядерна угода За умовами СНО-3, передбачено взаємне скорочення кількості боєголовок до 1500 одиниць. Міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічних бомбардувальників та підводних човнів – так званої ядерної тріади – до 700 одиниць на країну. Існує ризик, що СНО-3 можуть не продовжити. Росія виказала готовність це зробити наприкінці 2019 року "без всяких умов", незважаючи на недосягнення умов скорочення боєголовок. Зі свого боку, колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон розповів влітку, що продовження договору є "малоймовірним", вказавши, що СНО-3 не контролює тактичне озброєння малої дальності та російську техніку для доставки зарядів. Але й США не безгрішні і розробляють нові тактичні боєголовки для підводних човнів.

Дія угоди про ліквідацію ракет малої та середньої дальності була офіційно зупинена після виходу з неї спочатку США, а слідом і РФ. Це дало змогу обом країнам розробляти та випробовувати раніше заборонені зразки ракетного озброєння. Такі ракети, потенційно, можуть нести тактичну ядерну зброю. Що стосується Західної Європи, то тут лідером є Франція з 300-ма зарядами, які також покривають Німеччину. У Великої Британії їх 215. Приблизно 80 має Ізраїль, але його нюанс зазначений вище.

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Перейдемо до Азії. Індія та Пакистан є провідними ядерними державами континенту. Вони володіють арсеналом у 280 боєголовок на двох, а постійна ворожнеча, яка почас доходить до прикордонних сутичок та агресивна риторика стабільно тримають регіон у напрузі через можливу ядерну ескалацію. Китай, зі свого боку, додає ще 290, але КНР – набагато більш стабільна країна, ніж Індія та Пакистан. Закрита від зовнішнього світу КНДР, за підрахунками спеціалістів, має 20-30 зарядів з потенціалом на 12 боєголовок щороку.

Контроль за озброєнням у 2020

Як було показано вище, у світі все ще достатньо ядерної зброї, щоб у разі глобальної кризи самознищитись за лічені хвилини.

США та Росія розвивають свої ядерні арсенали, оновлюючи старі бомби та проектуючі нові, надзвукові озброєння. КНДР відома тим, що активно продає техніку та ядерні технології іншим державам. Іран маленькими кроками, але розгортає назад ядерну программу, а їх власна ядерна угода висить на волосині. У деяких інших країнах задумуються, чи необхідна їм ядерна зброя у найближчому майбутньому.

Незважаючи на доволі низький ризик використання ядерної зброї, поки вона існує, є ризик свідомого чи помилкового її використання. І хоча здається, що такі події це привид Холодної Війни, помилкова ракетна тривога на Гаваях та вибух ракети з витоком радіації на півночі Росії, доводять - вони все ще поряд з нами. Іноді у прямому сенсі – на турецькій базі Інджирлик досі розташовані десятки старих американських бомб, на основі яких Туреччина може створювати свій арсенал, якщо колись буде прийнято таке рішення.

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Також, 2020 рік має як мінімум одну визначну дату, пов’язану з ядерною зброєю – 50-річчя договору про нерозповсюдження, який був достатньо успішним у зупинці передачі ядерних технологій світом. Але й тут ентузіазму щодо подальшої його підтримки немає, натомість є заклики замінити "ветерана" на новішу угоду 2017 року "Про заборону ядерних озброєнь". США пропонувала КНР приєднатися до СНО-3, але Пекін не виявив зацікавлення. Якщо дія СНО-3 закінчиться без продовження, США та РФ вже нічого не заважатиме почати нові ядерні перегони. 2020 рік точно буде роком, коли треба буде слідкувати за ядерною зброєю.