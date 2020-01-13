Ядерные боеголовки в мире: сколько их есть и в каких странах

2020 год мир все еще встречает с тысячами ядерных боеголовок. Сколько их есть и в каких странах разбирался 24 канал.

Ядерно вооруженные страны

Сейчас в мире насчитывается девять стран с ядерным оружием. Но есть два нюанса: Израиль никогда официально не подтверждал, но и не опровергал наличие боеголовок, установить точное их количество в КНДР – очень сложно. Именно Северная Корея является самой молодой ядерной державой мира, но еще несколько могут развить этот вариант вооружения в ближайшее время. Среди них Южная Корея, Саудовская Аравия, Турция и Иран.

Больше всего боеголовок, конечно, у России и США: 12 675 на двоих из 13 860 общих. При этом, между Москвой и Вашингтоном активным остается только один ядерный договор о сокращении стратегических вооружений – СНВ-3 (также известный как New START). Он вступил в действие в 2011 году и рассчитан на 10 лет (то есть перестанет действовать с 5 февраля 2021 года!) с возможностью дополнительного продления еще на 5 лет по согласию сторон.

Последнее ядерное соглашение По условиям СНВ-3, предусмотрено взаимное сокращение числа боеголовок до 1500 единиц. Межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок – так называемой ядерной триады – до 700 единиц на страну. Существует риск, что СНВ-3 могут не продлить. Россия выразила готовность это сделать в конце 2019 года "без всяких условий", несмотря на недостижение условий сокращения боеголовок. Со своей стороны, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал летом, что продление договора является "маловероятным", указав, что СНВ-3 не контролирует тактическое вооружение малой дальности и российскую технику для доставки зарядов. Но и США не безгрешны и разрабатывают новые тактические боеголовки для подводных лодок.

Действие соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности было официально остановлено после выхода из него сначала США, а следом и РФ. Это позволило обеим странам разрабатывать и испытывать ранее запрещенные образцы ракетного вооружения. Такие ракеты, потенциально, могут нести тактическое ядерное оружие. Что касается Западной Европы, то здесь лидером является Франция с 300-ми зарядами, которые также покрывают Германию. У Великобритании их 215. Примерно 80 имеет Израиль, но его нюанс указан выше.

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Перейдем к Азии. Индия и Пакистан являются ведущими ядерными державами континента. Они владеют арсеналом в 280 боеголовок на двоих, а постоянная вражда, которая почас доходит до пограничных стычек, и агрессивная риторика стабильно держат регион в напряжении из-за возможной ядерной эскалации. Китай, со своей стороны, добавляет еще 290, но КНР – намного более стабильная страна, чем Индия и Пакистан. Закрытая от внешнего мира КНДР, по подсчетам специалистов, имеет 20-30 зарядов с потенциалом на 12 боеголовок ежегодно.

Контроль за вооружением в 2020

Как было сказано выше, в мире все еще достаточно ядерного оружия, чтобы в случае глобального кризиса самоустранится за считанные минуты.

США и Россия развивают свои ядерные арсеналы, обновляя старые бомбы и проектируя новые, сверхзвуковые вооружения. КНДР известна тем, что активно продает технику и ядерные технологии другим государствам. Иран маленькими шагами, но разворачивает обратно ядерную программу, а их собственное ядерное соглашение висит на волоске. В некоторых других странах задумываются, необходимо ли им ядерное оружие в ближайшем будущем.

Несмотря на довольно низкий риск использования ядерного оружия, пока оно существует, есть риск сознательного или ошибочного его использования. И хотя кажется, что такие события это призрак Холодной Войны, ложная ракетная тревога на Гавайях и взрыв ракеты с утечкой радиации на севере России, доказывают, что они все еще рядом с нами. Иногда в прямом смысле – на турецкой базе Инджирлик до сих пор расположены десятки старых американских бомб, на основе которых Турция может создавать свой арсенал, если когда-нибудь будет принято такое решение.

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Также, 2020 год имеет как минимум одну знаменательную дату, связанную с ядерным оружием – 50-летие договора о нераспространении, который был достаточно успешным в остановке передачи ядерных технологий по миру. Но и здесь энтузиазма по дальнейшей его поддержке нет, зато есть призывы заменить "ветерана" на более новое соглашение 2017 года "о запрете ядерных вооружений". США предлагали КНР присоединиться к СНВ-3, но Пекин не проявил интерес. Если действие СНВ-3 истечет без продления, США и РФ уже ничто не будет мешать начать новые ядерные гонки. 2020 год точно будет годом, когда нужно будет следить за ядерным оружием.