Как НАТО будет защищаться от российских ракет: ответ Столтенберга

Уже в 2020 году Альянс ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе. Министры обороны стран НАТО уже согласовали соответствующие шаги.

В то же время, НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в регионе. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Welt.

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Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор о РСМД. Это часть российской стратегии – вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие,

– подчеркнул Столтенберг.

Важно! Причиной расширения возможностей НАТО по сдерживанию и обороне является прекращение действия контракта РСМД на отказ от наземных систем средней дальности. США и другие партнеры НАТО считают, что Россия уже много лет нарушает соглашение своей системой SSC-8

Что известно об этой системе?Она способна стрелять крылатыми ракетами, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и могут пролететь более 2000 километров. Москва опровергает это и заявляет, что дальность действия системы составляет менее 500 километров.

"Что касается ракет, то мы в ответ собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", – сказал Столтенберг.