Як НАТО захищатиметься від російських ракет: відповідь Столтенберга

Вже у 2020 році Альянс відповість на розміщення російських крилатих ракет з ядерною зброєю в Європі. Міністри оборони країн НАТО вже погодили відповідні кроки.

Водночас, НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети наземного базування в регіоні. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Welt.

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Розгорнувши крилаті ракети SSC-8, Росія порушила договір про РСМД. Це частина російської стратегії – вкладати значні кошти в нові сучасні можливості, включаючи нову сучасну ядерну зброю,

– наголосив Столтенберг.

Важливо! Причиною розширення можливостей НАТО щодо стримування і оборони є припинення дії контракту РСМД на відмову від наземних систем середньої дальності. США та інші партнери НАТО вважають, що Росія вже багато років порушує угоду своєю системою SSC-8

Що відомо про цю систему? Вона здатна стріляти крилатими ракетами, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками і можуть пролетіти понад 2000 кілометрів. Москва відкидає це і заявляє, що дальність дії системи становить менше 500 кілометрів.

"Що стосується ракет, то ми у відповідь збираємося працювати над системами ППО і ПРО, над звичайним озброєнням, над зміцненням стану бойової готовності та прискореною тривогою в разі запусків", – сказав Столтенберг.