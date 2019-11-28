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      Мораторій на розміщення ядерних ракет у Європі: Макрон відповів Путіну

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      Володимир Путін і Еммануель Макрон / Getty Images

      Франція відповіла на пропозицію російського президента Володимира Путіна щодо мораторію на розміщення в Європі ракет середньої та малої дальності. За словами лідера країни Емманюеля Макрона, вони є готовими розглянути це питання.

      Наприкінці вересня російське видання "Коммерсантъ" заявило, що президент Росії Володимир Путін направив керівництву кількох держав, зокрема тих, що входять у НАТО, послання. У цьому листі він пропонував запровадити мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої та меншої дальності.

      Детальніше! Путін відправив країнам НАТО пропозицію щодо ракет середньої та малої дальності, – ЗМІ

      Згодом як у Кремлі, так і в НАТО цю інформацію підтвердили. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що Путін відправив послання очільникам "основних країн Європи та Азії". Натомість у НАТО цю пропозицію відмовилися розглядати, оскільки вона не заслуговує на довіру, передає "РИА Новости".

      27 листопада німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, французький президент Еммануель Макрон відправив лист-відповідь Путіну. У ньому він запропонував обговорити це питання в двосторонньому та багатосторонньому форматах. Французький лідер підкреслив, що для цього є необхідними взаємні заходи перевірки, що "заслуговують на довіру".

      Німецьке видання зауважило, що ця ініціатива Макрона йде врозріз з політикою НАТО та вже "вдруге протягом короткого часу ставить під сумнів згоду всередині Північноатлантичного альянсу".

      До слова, раніше Макрон в інтерв'ю журналу "Економіст" зазначав, що "НАТО повністю втратила координацію всередині союзу, і це можна охарактеризувати як "смерть мозку".

      До речі! Путін погрожує комплексами, здатними подолати будь-яку протиракетну оборону

      2 серпня 2019 року США остаточно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За деякий час аналогічний крок зробила й Росія. Цей документ підписали лідери країн ще в 1986 році. Договір мав би бути безстроковим і забороняв виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

      Після припинення дії договору Трамп запропонував Путіну укласти нову ядерну угоду та долучити до неї Китай. Щоправда, далі розмов сторони поки не просунулися. Крім того, міністр оборони США Марк Еспер під час візиту до Астралії заявив про намір Вашингтону розмістити нові американські ракети наземного базування в Азії. За деякий час Польща виступила з пропозицією обговорення щодо розміщення американських ядерних ракет у Європі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Еммануель Макрон Новини Франції Ядерна безпека
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