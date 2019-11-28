Мораторий на размещение ядерных ракет в Европе: Макрон ответил Путину

Франция ответила на предложение российского президента Владимира Путина относительно моратория на размещение в Европе ракет средней и малой дальности. По словам лидера страны Эммануэля Макрона, они готовы рассмотреть этот вопрос.

В конце сентября российское издание "Коммерсантъ" заявило, что президент России Владимир Путин направил руководству нескольких государств, в частности входящих в НАТО, послание. В этом письме он предлагал ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.

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Впоследствии как в Кремле, так и в НАТО эту информацию подтвердили. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин отправил послание главам "основных стран Европы и Азии". Между тем в НАТО это предложение отказались рассматривать, поскольку оно не заслуживает доверия, передает "РИА Новости".

27 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что французский президент Эммануэль Макрон отправил письмо-ответ Путину. В нем он предложил обсудить этот вопрос в двустороннем и многостороннем форматах. Французский лидер подчеркнул, что для этого необходимы взаимные меры проверки, "заслуживающие доверия".

Немецкое издание отметило, что эта инициатива Макрона идет вразрез с политикой НАТО и уже "второй раз в течение короткого времени ставит под сомнение согласие внутри Североатлантического альянса".

К слову, ранее Макрон в интервью журналу "Экономист" отмечал, что "НАТО полностью потеряла координацию внутри союза, и это можно охарактеризовать как "смерть мозга".

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2 августа 2019 года США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Через некоторое время аналогичный шаг сделала и Россия. Этот документ подписали лидеры стран еще в 1986 году. Договор должен был быть бессрочным и запрещал производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

После прекращения действия договора Трамп предложил Путину заключить новое ядерное соглашение и приобщить к нему Китай. Правда, дальше разговоров стороны пока не продвинулись. Кроме того, министр обороны США Марк Эспер во время визита в Астралию заявил о намерении Вашингтона разместить новые американские ракеты наземного базирования в Азии. Через некоторое время Польша выступила с предложением обсуждения касаемо размещения американских ядерных ракет в Европе.