Об этом говорится в опубликованном отчете Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). По данным авторов, ежеминутно на ядерное оружие эти страны тратили 137 666 долларов.

Важно Россия и США увеличили количество ядерного оружия, которое готово к применению

Кто сколько тратит?

Так, среди стран-лидеров, которые больше всего тратят средств на ядерное оружие, оказались США, Китай и Российская Федерация.

Страны:

Соединенные Штаты Америки потратили втрое больше, чем другие страны – 37,4 миллиарда долларов.

потратили втрое больше, чем другие страны – 37,4 миллиарда долларов. Китай – 10,1 миллиарда долларов;

– 10,1 миллиарда долларов; Россия – 8 миллиардов долларов;

– 8 миллиардов долларов; Великобритания – 6,2 миллиарда долларов;

– 6,2 миллиарда долларов; Франция – 5,7 миллиарда долларов;

– 5,7 миллиарда долларов; Индия – 2,4 миллиарда долларов;

– 2,4 миллиарда долларов; Израиль – 1,1 миллиарда долларов;

– 1,1 миллиарда долларов; Пакистан – 1 миллиард долларов.

– 1 миллиард долларов. Северная Корея – 667 миллионов долларов.

В отчете отмечается, что из всей суммы, потраченной на ядерное оружие 27,7 миллиарда долларов поступило десяткам подрядчиков обороны на создание ядерного оружия. Затем эти подрядчики потратили 117 миллионов долларов на лоббирование политиков. А также до 10 миллионов долларов на финансирование аналитических центров, пишущих о ядерном оружии.

Ядерное оружие Этот тип оружия существенно отличается от других видов вооружения как масштабами, так и характером поражения. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытиями. Прежде всего такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки.

В ICAN приводят названия компаний и аналитических центров с указанием сумм, потраченных на производство и лоббирование или полученных от производителей ядерного оружия. Среди компаний указывают Boeing, BAE Systems, General Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin и другие. В списке аналитических центров значатся среди других Атлантический совет, Институт Брукингс, Фонд Карнеги, Фонд стратегических исследований и другие.

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"Холодная война" продолжается

США и Россия стали конкурентами с конца Второй мировой войны. Ядерное оружие лежит в основе этого соревнования с момента его изобретения, в основе каждого обмена словами и действиями между двумя странами в течение последних семидесяти лет.

Период с конца Второй мировой войны до распада Советского Союза известен как "холодная война". Обе страны разработали ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки на территорию другой. Они поддерживали противоположные стороны в региональных конфликтах по всему миру: Корейской войне, войне во Вьетнаме и вторжении СССР в Афганистан.

Это позволяло этим двум странам разыгрывать свою агрессию на чужом поле, не рискуя прямым ядерным ударом по своей стране. На сегодня 93% всего ядерного арсенала в мире находится во владении США и Российской Федерации.

Модернизация ядерного оружия

Россия и США проводят большие и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также мощностей по производству ядерного оружия. Обе страны также предоставили новую или расширенную роль ядерному оружию в своих военных планах и доктринах, что знаменует собой значительный перелом тенденции после "холодной войны" к постепенной маргинализации ядерного оружия.

Ядерные арсеналы других ядерно-вооруженных держав значительно меньше, но все эти державы либо разрабатывают, либо применяют новые системы вооружений, либо заявили о своем намерении это сделать. Китай находится в середине значительной модернизации своего ядерного арсенала. В частности, он впервые разрабатывает так называемую ядерную триаду, состоящую из новых ракет наземного и морского базирования и самолетов, способных к ядерной эксплуатации.

В апреле 2020 года Center for Arms Control and Non-Proliferation сообщил, что Соединенные Штаты имеют значительное преимущество в общих ежегодных военных расходах, ядерном оружии, боевых самолетах и авианосцах. Однако, эти факты не сдерживают администрацию Байдена от попыток увеличить военный бюджет для противостояния с Китаем.

Во время "холодной войны" Советский Союз использовался как главная движущая сила массового наращивания США ядерного оружия и военных расходов. Это привело к невероятно опасным и часто плохо контролируемым и удерживаемым арсеналам и к нескольким напряженным моментам. Сейчас, кажется, Китай стал новым соломенным Советским Союзом,

– говорится в сообщении.

"Часы Судного дня"

С 1947 года "Часы Судного дня" переводили 25 раз. Последний раз – 23 января 2020 года перевели на 20 секунд вперед из-за приостановки действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности", увеличения противостояния между США и Ираном и из-за климатической опасности.

Часы Судного дня Они демонстрируют, насколько близко человечество к "ядерному апокалипсису". Впервые часы появились в 1947 году на обложке июньского номера журнала "Бюллетень ученых-атомщиков". Они стали "оговоркой по поводу ядерного соперничества между США и Советским Союзом". Часы показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.



"Часы судного дня" показывают, что человечество как никогда близко к гибели / Фото Thomas Gaulkin

В заключении экспертов отмечается, что перед человечеством по-прежнему одновременно стоят две угрозы существования – ядерная война и климатические изменения, которые еще ухудшает и увеличительный эффект информационной войны с помощью киберметодов.

В международной безопасности сложилась мрачная ситуация, причем не только потому, что существуют эти угрозы, но и из-за того, что мировые лидеры допустили разрушение международной политической инфраструктуры, предназначенной для контроля над ними,

– говорится в сообщении.

На сегодня арсеналы США и России составляют менее четверти того, что было в 1986 году. В 1991 году президент США Джордж Буш и Горбачев подписали Договор о сокращении стратегических вооружений" (СНВ) с целью дальнейшего ограничения ядерного оружия. Срок его действия истек, а его замену подписали в 2010 году президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев.

Инфографика Ядерные боеголовки в мире – сколько их и в каких странах

В августе 2020 года, в 75-ю годовщину атомных бомбардировок США Хиросимы Фонд Plowshares обнародовал новый отчет с призывом к следующему президенту США остановить новые гонки ядерных вооружений между США и Россией. В отчете сказано, что обе стороны инвестируют в новое ядерное оружие, которое “нам не нужно, и которое делает мир менее безопасным”.

В феврале 2021 года США и Россия продлили "новый договор о сокращении стратегических вооружений" (СНВ) еще на пять лет. Договор предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок – до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Это соглашение будет действовать без каких-либо изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года.

Теперь, когда администрация Байдена успешно достигла согласия с Россией о продлении срока действия нового договора СНВ на пять лет, следующий вопрос заключается в том, как две страны могут еще больше сократить свои массивные ядерные арсеналы. В рамках нового СНВ обе стороны все еще могут развернуть до 1550 боеголовок, достаточно для многократного уничтожения мира.

В докладе, который опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), отмечается, что оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году выросло с 3720 до 3825; около 2000 из них – почти все принадлежат РФ и США и находились в состоянии повышенной боеготовности.

"Гонка вооружений" – возможна

Руководитель "Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия" Полина Синовец говорит, что США и Россия находятся в правовом поле нового договора СНВ-3. Поэтому, причин для волнения по увеличению развернутых ядерных боеприпасов – нет.

Скорее всего это связано с развертыванием новых ракет, когда боеголовки на новых уже развернули, а на старых еще не сняли. Повышенная боеготовность тоже дело обычное, это не изменилось со времен "холодной войны",

– говорит Синовец.

"Не удивительно, что сейчас, во время обострения отношений никто не собирается боеготовность снижать. "Гонка вооружений" – возможна. Она уже и так идет по новым типам ракет: например гиперзвуковым, а так же среднему радиусу действия и так далее. А новый СНВ ограничивает только стратегические носители и ядерные боеголовки для них", – поясняет эксперт.



Руководитель "Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия" Полина Синовец / Фото из Фейсбука Полины Синовец

Наблюдать новую "гонку вооружений" можно между главными сверхдержавами мира, которые соревнуются, в частности, в области гиперзвукового оружия, в частности, скорого, не очень заметного, но очень точного.

Глобальные угрозы

В апреле 2021 года разведывательная служба Министерства обороны США обнародовала ежегодный доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Значительное внимание в докладе уделяется угрозам, которые представляют для Соединенных Штатов Китай и Россия.

В документе сказано, что мир переживает эру "глобального стратегического соревнования", в котором главные соперники США – Китай и Россия разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Кроме военных мер речь идет о действиях в "серой зоне", таких как использование прокси-войск и наемниках, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников и так далее.

В докладе сказано, что Москва продолжает инвестировать в свои стратегические ядерные силы. В то же время Кремль рассматривает США и НАТО как главную угрозу безопасности России, ее геополитическим амбициям и сохранению правящего режима.

Москва рассматривает США и НАТО как важнейшую угрозу для безопасности России, ее геополитических амбиций и для нынешнего правящего режима. Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы соревноваться с Западом,

– сказано в документе.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал с помощью нестратегических средств. Содержится упоминание о том, что Россия, очевидно, имеет запас незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.

Авторы доклада пришли к выводу, что Россия сейчас вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами.

Кремль, скорее всего, будет стараться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам,

– отмечают аналитики.

Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран-членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя ее для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".

Отмечается, что Китай продолжает свою десятилетнюю военную модернизационную кампанию и, в конечном итоге, имеет целью достижение своей задачи, сформулированной впервые в 2017 году о создании "сил мирового класса".

В докладе американской разведки поднята еще одна тема, которая беспокоит американских аналитиков – военное сотрудничество России и Китая. Две страны начали проводить совместные военно-морские маневры, воздушное патрулирование. Так, Россия рассматривает Азию как центр международной силы. И это еще одна опасность.