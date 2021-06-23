В частности, ядерные боеголовки запустят в ход в случае аналогичной атаки извне. Такое мнение высказал глава военного ведомства России Валерий Герасимов во время Московской конференции по международной безопасности.
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Боеголовки имеют "оборонную функцию"
По словам Герасимова, ядерное оружие является "элементом стратегической стабильности" россиян. Как он отметил, в случае угрозы государство оставляет за собой право нажать "красную кнопку".
Наши ядерные боеголовки имеют исключительно оборонительную функцию, когда речь идет об угрозе разрушения самого государства внешней агрессией,
– подчеркнул генерал русской армии.
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Ядерное оружие в мире: кратко
- В Стокгольмском институте исследования проблем мира сообщили, что количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году выросло от 3 720 до 3 825. Около 2 000 из них находились в состоянии повышенной боеготовности.
- Россия увеличила общий военный ядерный арсенал на около 180 боеголовок, разворачивая большее количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет на субмаринах.
- Стоит заметить, что Россия и США владеют более 90% мирового ядерного оружия. Кроме того, у стран есть программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем доставки и производственные мощности.