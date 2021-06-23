В частности, ядерные боеголовки запустят в ход в случае аналогичной атаки извне. Такое мнение высказал глава военного ведомства России Валерий Герасимов во время Московской конференции по международной безопасности.

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Боеголовки имеют "оборонную функцию"

По словам Герасимова, ядерное оружие является "элементом стратегической стабильности" россиян. Как он отметил, в случае угрозы государство оставляет за собой право нажать "красную кнопку".

Наши ядерные боеголовки имеют исключительно оборонительную функцию, когда речь идет об угрозе разрушения самого государства внешней агрессией,

– подчеркнул генерал русской армии.

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