Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия фактически начала кампанию модернизации ядерного арсенала. Впрочем, как он заметил, страна не такая уж и мощная, потому что ее экономические ресурсы не столь велики.
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Почему позиция России является проигрышной
По словам Мусиенко, российские власти постоянно запугивают гиперзвуковым оружием и проводят учебные пуски. Как он рассказал, США начали действовать в ответ, чтобы не допустить нарушения так называемого ядерного паритета сил.
Началась такая, я пока это называю не слишком большой, а мини-гонкой вооружений,
– заявил он.
Однако, по мнению Мусиенко, для России такая позиция является проигрышной, потому что у США больше денег, а соответственно и сил и ресурсов для модернизации своих арсеналов.
Также географически Америка способна разместить больше систем противоракетной обороны, чтобы уничтожать возможные цели в воздухе.
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В то же время Мусиенко отметил, что Россия направляет свою политику бряцания оружием и запугивания на отдельные европейские страны. Все для того, чтобы вызвать у них желание уменьшить или вообще убрать американское ядерное оружие из Европы.
Мусиенко рассказал об увеличении ядерного оружия России и США: смотрите видео
Что этому предшествовало
- По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году выросло с 3 720 до 3 825.
- Стоит заметить, что около 2 000 из них находились в состоянии повышенной боеготовности. Почти все они принадлежат России и США.
- Кроме того, Москва увеличила общий военный ядерный арсенал на около 180 боеголовок, разворачивая большее количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет на подлодках.