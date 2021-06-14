Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что Россия фактически начала кампанию модернизации ядерного арсенала. Впрочем, как он заметил, страна не такая уж и мощная, потому что ее экономические ресурсы не столь велики.

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Почему позиция России является проигрышной

По словам Мусиенко, российские власти постоянно запугивают гиперзвуковым оружием и проводят учебные пуски. Как он рассказал, США начали действовать в ответ, чтобы не допустить нарушения так называемого ядерного паритета сил.

Началась такая, я пока это называю не слишком большой, а мини-гонкой вооружений,

– заявил он.

Однако, по мнению Мусиенко, для России такая позиция является проигрышной, потому что у США больше денег, а соответственно и сил и ресурсов для модернизации своих арсеналов.

Также географически Америка способна разместить больше систем противоракетной обороны, чтобы уничтожать возможные цели в воздухе.

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В то же время Мусиенко отметил, что Россия направляет свою политику бряцания оружием и запугивания на отдельные европейские страны. Все для того, чтобы вызвать у них желание уменьшить или вообще убрать американское ядерное оружие из Европы.

Обратите внимание! Россия и США обладают более 90% мирового ядерного оружия. Кроме того, страны имеют программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем доставки и производственные мощности.

Мусиенко рассказал об увеличении ядерного оружия России и США: смотрите видео

Что этому предшествовало