Небезпека, що йде від Росії загрожує Європі. Наразі це надзвичайно стратегічно важливе питання. Про це ексклюзивно розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Мілітаризація Криму загрожує усьому Заходу

Він наголосив, що мілітаризація Криму та нарощування присутності – це загроза, це порушення норм міжнародного права. Потрібно, щоб Україна скликала засідання Радбезу ООН і Генасамблеї та підіймала це питання.

Це є загроза фактично не тільки для України, а для країн Чорного моря, Середземного і частково навіть Балкан,

– підкреслив Мусієнко.

Як нагадав експерт, в Україні діють угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, Будапештський меморандум. На території України заборонене розташування ядерної зброї.

"Крим – це територія України. Відтак ми бачимо брутальне нехтування нормами міжнародного права, що загрожує світовій безпеці. Це привід для (зустрічі – 24 канал) Генасамблеї ООН однозначно", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

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За словами Мусієнка, у Криму є військові аеропорти та бази, які контролюють Росією. Вони дозволяють розташовувати там літаки та тактичну авіацію, яка здатна перевозити ядерні боєголовки.

У будь-який момент літак, оснащений ядерною зброєю, може здійснити посадку у Криму. Формально, там розташована ядерна зброя. Також ядерна зброя може бути на кораблях, що перебувають біля Криму, як розповів експерт.

Тобто стаціонарних пунктів для запуску (ядерно зброї – 24 канал), наскільки мені відомо, немає. Наскільки мені відомо, такі речі Росія таємничо збудувала,

– додав він.

Крім ядерної зброї, Росія вже не перший рік використовує у Чорному морі електродизельні мініпідводні човни типу "Варшав'янка". Вони обладнані ракетними калібрами й несуть шкоду та загрозу безпеки не тільки Україні, а й країнам Чорноморського регіону та Середземноморського моря.

Довідка. Човни "Варшав'янка" (проєкт 877 "Палтус") – це серія радянських та російських підводних човнів. Їх будували в 1982 – 2000 роках.

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