Идущая от России опасность угрожает Европе. Сейчас это чрезвычайно стратегически важный вопрос. Об этом эксклюзивно рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Милитаризация Крыма угрожает всему Западу

Он подчеркнул, что милитаризация Крыма и наращивание присутствия – это угроза, это нарушение норм международного права. Нужно, чтобы Украина созвала заседание Совбеза ООН и Генассамблеи и поднимала этот вопрос.

Это угроза фактически не только для Украины, а для стран Черного моря, Средиземного и частично даже Балкан,

– подчеркнул Мусиенко.

Как напомнил эксперт, в Украине действуют соглашения о нераспространении ядерного оружия. В частности, Будапештский меморандум. На территории Украины запрещено расположение ядерного оружия.

"Крым – это территория Украины. Поэтому мы видим грубое пренебрежение нормами международного права, что угрожает мировой безопасности. Это повод (для встречи – 24 канал) Генассамблеи ООН однозначно", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Россияне свозят ядерное оружие в Крым

По словам Мусиенко, в Крыму есть военные аэропорты и базы, которые контролируются Россией. Они позволяют располагать там самолеты и тактическую авиацию, которая способна перевозить ядерные боеголовки.

В любой момент самолет, оснащенный ядерным оружием, может совершить посадку в Крыму. Формально, там расположено ядерное оружие. Также ядерное оружие может быть на кораблях, находящихся возле Крыма, как рассказал эксперт.

То есть стационарных пунктов для запуска (ядерно оружия – 24 канал), насколько мне известно, нет. Насколько мне известно, такие вещи Россия в тайне построила,

– добавил он.

Помимо ядерного оружия, Россия уже не первый год использует в Черном море электродизельные миниподводные лодки типа "Варшавянка". Они оборудованы ракетными калибрами и несут вред и угрозу безопасности не только Украине, но и странам Черноморского региона и Средиземноморского моря.

Справка. Лодки "Варшавянка" (проект 877 "Палтус") – это серия советских и российских подводных лодок. Их строили в 1982 – 2000 годах.

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