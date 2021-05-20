Первая заместитель министра иностранных дел Украины Джапарова приняла участие в панельной дискуссии, организованной совместно с Посольством Украины в Канаде. Темой встречи стала "Ситуация в оккупированном Россией Крыму нарушения прав человека и наращивание российского военного присутствия".

Актуально Латвия создала депутатскую группу Крымской платформы, – Джапарова

Чиновник подчеркнула, что ключевым международным инструментом для продвижения процесса возвращения Крыма является Крымская платформа.

Джапарова поблагодарила канадскую сторону за поддержку. Кроме того, политик выразила надежду, что Канада примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Он состоится 23 августа 2021 года.

Мы приглашаем наших партнеров к активному сотрудничеству на разных уровнях с целью достижения конечной цели платформы – деоккупации Крыма и его реинтеграции с Украиной,

– подчеркнула Джапарова.

Чиновник также отметила, что активная милитаризация, которую проводит Россия в оккупированном Крыму, создает новые угрозы не только для безопасности Украины, но и в целом Азово-Черноморского региона и регионов Балкан и Южного Средиземноморья.

Обратите внимание! Владимир Зеленский надеется, что участие в Крымской платформе примут лидеры иностранных государств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии и эксперты. В то же время украинский лидер признал: "это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам".