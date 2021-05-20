Все из-за отношения России. Такое мнение глава государства Владимир Зеленский высказал на пресс-конференции 20 мая 2021 года.
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По словам президента, для нас очень важно, чтобы через 7 лет войны и незаконной оккупации украинского Крыма, наконец появилось "хоть что-то". Сейчас же – это первая серьезная площадка по деоккупации полуострова.
Однако, это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам,
– отметил Зеленский.
Он пояснил, что все из-за осложнения отношений с Российской Федерацией. По его словам, Россия тяжело реагирует и воспринимает Крымскую платформу.
Зеленский о Крымской платформу
Впрочем, он добавил, что Крымская платформа – это не просто саммит, где только декларативно что-то будут подписывать. На самом же деле будут рассматривать шаги по деоккупации.
"Мы наконец откроем офис постоянно действующей Крымской платформы. Это будут профессионалы, которые ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и людей. Это очень серьезный шаг вперед", - подчеркнул президент.
Смотрите пресс-конференцию Зеленского: видео
Крымская платформа: последнее
- В Госдепартаменте США сообщили о готовности страны присоединиться к Крымской платформе. В Штатах подчеркнули подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды.
- Реджеп Эрдоган рассказал, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников – лидеров стран исламского мира.
- Участие в Крымской платформе подтвердил президент Польши Анджей Дуда.
- Зеленский ранее отмечал готовность Эстонии присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.