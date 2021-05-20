Все через ставлення Росії. Таку думку глава держави Володимир Зеленський висловив на пресконференції 20 травня 2021 року.
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За словами президента, для нас дуже важливо, щоб через 7 років війни та незаконної окупації українського Криму, нарешті з'явилось "хоч щось". Зараз же – це перший серйозний майданчик з деокупації півострова.
Однак це серйозний ризик для всіх країн, які приїдуть до нас,
– зазначив Зеленський.
Він пояснив, що все через ускладнення стосунків з Російською Федерацією. За його словами, Росія важко реагує та сприймає Кримську платформу.
Зеленський про Кримську платформу
Втім, він додав, що Кримська платформа – це не просто саміт, де лише декларативно щось підписуватимуть. Насправді ж будуть розглядати кроки з деокупації.
"Ми нарешті відкриємо офіс постійно чинної Кримської платформи. Це будуть професіонали, які щоденно займатимуться питаннями окупованого Криму та людей. Це дуже серйозний крок вперед", – наголосив президент.
Дивіться пресконференцію Зеленського: відео
Кримська платформа: останнє
- У Держдепартаменті США повідомили про готовність країни приєднатися до Кримської платформи. У Штатах наголосили про підтвердження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, включно з її територіальними водами.
- Реджеп Ердоган розповів, що посприяє залученню до платформи додаткових учасників – лідерів країн ісламського світу.
- Участь у Кримській платформі підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.
- Зеленський раніше наголошував на готовності Естонії долучитись до співпраці у межах саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня 2021 року.