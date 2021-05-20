Все через ставлення Росії. Таку думку глава держави Володимир Зеленський висловив на пресконференції 20 травня 2021 року.

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За словами президента, для нас дуже важливо, щоб через 7 років війни та незаконної окупації українського Криму, нарешті з'явилось "хоч щось". Зараз же – це перший серйозний майданчик з деокупації півострова.

Однак це серйозний ризик для всіх країн, які приїдуть до нас,

– зазначив Зеленський.

Він пояснив, що все через ускладнення стосунків з Російською Федерацією. За його словами, Росія важко реагує та сприймає Кримську платформу.

Зеленський про Кримську платформу

Втім, він додав, що Кримська платформа – це не просто саміт, де лише декларативно щось підписуватимуть. Насправді ж будуть розглядати кроки з деокупації.

"Ми нарешті відкриємо офіс постійно чинної Кримської платформи. Це будуть професіонали, які щоденно займатимуться питаннями окупованого Криму та людей. Це дуже серйозний крок вперед", – наголосив президент.

Довідка. Кримська платформа – це міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові. Очікується, що форум відбудеться 23 серпня 2021 року – напередодні Дня незалежності України.

Дивіться пресконференцію Зеленського: відео

Кримська платформа : останнє