Водночас держсекретар Сполучених Штатів зазначив, що США візьме участь у першому саміті "Кримської платформи". Наразі його запланували на 23 серпня.

До теми Моторошні спогади репресованих: депортація кримських татар знову повторилась

"Ми засуджуємо порушення (прав людини – 24 канал) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар із рідного півострова", – заявив Блінкен.

Як відреагували на допис Блінкена у Москві

На відповідну заяву Москва відреагувала у традиційний для неї спосіб, у твітері Міністерства закордонних справ Росії зазначили: "Пане Блінкене, без вас обійдемося і в радості, і в смутку. Займіться американськими проблемами".

Можна відзвітувати про виконане за 19 років військової присутності в Афганістані. Розкажіть про досягнення, крім убитих мирних жителів. Якщо хвилює історія, не пізно вибачитися за Хіросіму,

– додали у російському МЗС.

Важливо. 18 травня очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту й міжнародні організації визнати злочин СРСР проти кримських татар геноцидом. Також він звернув увагу на те, що утиски Росії у бік кримських татар тривають досі.

Позиція США щодо Криму: коротко