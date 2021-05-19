В то же время госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что США примет участие в первом саммите "Крымской платформы". Сейчас его запланировали на 23 августа.

К теме Жуткие воспоминания репрессированных: депортация крымских татар снова повторилась

"Мы осуждаем нарушения (прав человека – 24 канал) Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова", – заявил Блинкен.

Как отреагировали на сообщение Блинкена в Москве

На соответствующее заявление Москва отреагировала традиционным для нее способом, в твиттере Министерства иностранных дел России отметили: "Господин Блинкен, без вас обойдемся и в радости, и в печали. Займитесь американскими проблемами".

Можно отчитаться о выполненном за 19 лет военного присутствия в Афганистане. Расскажите о достижениях, кроме убитых мирных жителей. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму,
 – добавили в российском МИДе.

Позиция США по Крыму: кратко

  • После оккупации Крыма США не признали так называемый "референдум" о статусе полуострова.
  • В конце апреля 2021 года в США заявили о поддержке "Крымской платформы", инициативы по деоккупации полуострова.