В то же время госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что США примет участие в первом саммите "Крымской платформы". Сейчас его запланировали на 23 августа.
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"Мы осуждаем нарушения (прав человека – 24 канал) Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова", – заявил Блинкен.
Как отреагировали на сообщение Блинкена в Москве
На соответствующее заявление Москва отреагировала традиционным для нее способом, в твиттере Министерства иностранных дел России отметили: "Господин Блинкен, без вас обойдемся и в радости, и в печали. Займитесь американскими проблемами".
Можно отчитаться о выполненном за 19 лет военного присутствия в Афганистане. Расскажите о достижениях, кроме убитых мирных жителей. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму,
– добавили в российском МИДе.
Позиция США по Крыму: кратко
- После оккупации Крыма США не признали так называемый "референдум" о статусе полуострова.
- В конце апреля 2021 года в США заявили о поддержке "Крымской платформы", инициативы по деоккупации полуострова.