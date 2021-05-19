В то же время госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что США примет участие в первом саммите "Крымской платформы". Сейчас его запланировали на 23 августа.

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"Мы осуждаем нарушения (прав человека – 24 канал) Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда вспоминают 77-ю годовщину депортации Сталиным множества крымских татар из родного полуострова", – заявил Блинкен.

Как отреагировали на сообщение Блинкена в Москве

На соответствующее заявление Москва отреагировала традиционным для нее способом, в твиттере Министерства иностранных дел России отметили: "Господин Блинкен, без вас обойдемся и в радости, и в печали. Займитесь американскими проблемами".

Можно отчитаться о выполненном за 19 лет военного присутствия в Афганистане. Расскажите о достижениях, кроме убитых мирных жителей. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму,

– добавили в российском МИДе.

Важно. 18 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество и международные организации признать преступление СССР против крымских татар геноцидом. Также он обратил внимание на то, что притеснения России в сторону крымских татар продолжаются до сих пор.

Позиция США по Крыму: кратко