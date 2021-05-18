Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает мировое сообщество и международные организации признать преступление СССР против крымских татар геноцидом. К тому же обращает внимание на то, что притеснения России в сторону крымских татар продолжаются и сейчас.

Кулеба рассказал, что МИД системно работает над признанием этого преступления сталинского режима. С темы оккупации Крыма и геноцида крымскотатарского народа он начал свой брифинг 18 мая.

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Депортация на самом деле была геноцидом

Депортация крымских татар – это трагическая страница в истории Украины и человечества в целом, отметил Кулеба. Ведь геноцид любого народа является трагедией мира. Он призвал мировое сообщество признать эту трагедию геноцидом.

Я еще раз обращаюсь к международному сообществу с призывом осудить это преступление и признать депортацию тем, чем она на самом деле была – геноцидом крымскотатарского народа,

– сказал Кулеба.

Обратите внимание! 18 мая в Украине чествуют День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 77 лет назад – в 1944 году – начались депортации крымских татар из Крыма.

Россия действует как СССР

Кулеба отметил, что нынешняя Россия и дальше продолжает ущемлять крымских татар:

запрещает деятельность Меджлиса,

вытесняет независимые СМИ,

проводит притеснения по религиозному признаку,

лишает крымских татар имущественных и языковых прав,

фабрикует уголовные обвинения против них.

Однако украинская сторона не оставит этого без внимания и будет бороться за права крымских татар, сказал министр МИД,

Мы не сложим руки и не прекратим бороться, пока Россия не выйдет из Крыма,

– заявил Кулеба.

В частности для этого МИД работает над созданием и развитием Крымской платформы.

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