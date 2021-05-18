Кулеба призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает мировое сообщество и международные организации признать преступление СССР против крымских татар геноцидом. К тому же обращает внимание на то, что притеснения России в сторону крымских татар продолжаются и сейчас.
Источник:онлайн-брифинг Кулебы
Кулеба рассказал, что МИД системно работает над признанием этого преступления сталинского режима. С темы оккупации Крыма и геноцида крымскотатарского народа он начал свой брифинг 18 мая.
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Депортация на самом деле была геноцидом
Депортация крымских татар – это трагическая страница в истории Украины и человечества в целом, отметил Кулеба. Ведь геноцид любого народа является трагедией мира. Он призвал мировое сообщество признать эту трагедию геноцидом.
Я еще раз обращаюсь к международному сообществу с призывом осудить это преступление и признать депортацию тем, чем она на самом деле была – геноцидом крымскотатарского народа,
– сказал Кулеба.
Россия действует как СССР
Кулеба отметил, что нынешняя Россия и дальше продолжает ущемлять крымских татар:
- запрещает деятельность Меджлиса,
- вытесняет независимые СМИ,
- проводит притеснения по религиозному признаку,
- лишает крымских татар имущественных и языковых прав,
- фабрикует уголовные обвинения против них.
Однако украинская сторона не оставит этого без внимания и будет бороться за права крымских татар, сказал министр МИД,
Мы не сложим руки и не прекратим бороться, пока Россия не выйдет из Крыма,
– заявил Кулеба.
В частности для этого МИД работает над созданием и развитием Крымской платформы.
Признание депортации крымских татар геноцидом: главное
- В 1989 году Верховный Совет СССР осудил депортацию и признал ее незаконной и преступной. Аналогичное решение в том же году принял региональный парламент Крыма.
- Через 16 лет – в ноябре 2015 года Верховная Рада признала депортацию крымских татар геноцидом.
- Такое же решение о признании этих действий геноцидом на данный момент приняли еще три страны: Латвия – 9 мая 2019 года, Литва – 6 июня 2019 и Канада – 10 июня 2019 года.
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