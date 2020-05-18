Годовщина депортации крымских татар: жестокие расстрелы и десятки лет ссылки

Украина уже после аннексии Крыма Россией с 2016 года объявила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 76 лет назад началась депортация крымскотатарского народа – менее чем за месяц советская власть выселила более 200 тысяч крымских татар с их родины.

С чего все началось

В Крым тогдашняя власть направила 70 эшелонов. По 50 вагонов каждый и около 30 тысяч военных НКВД. В 4 утра 18 мая началась операция по принудительному переселению крымских татар из Крыма. Как все было – в материале 24 канала.

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У людей было от двух до тридцати минут на сборы. В грузовиках их свозили к железнодорожным станциям. Людей, которые скрывались от выселения, объявляли в розыск. За неповиновение Сталину арестовали 6 тысяч крымских татар, в других случаях несогласие решалась моментально – расстрелом на месте.

В дороге к местам ссылки кормили редко, а если кормили, то откровенно помоями. От таких условий люди умирали в дороге, их хоронили вдоль железнодорожного полотна или не хоронили вообще.

Операция закончилась 20 мая в 16:00. В течение двух с половиной суток из Крыма депортировали почти 200 тысяч татар.

Жестокие ограничения для переселенных татар

Более 150 тысяч крымских татар перевезли в Узбекистан. Других разбили на небольшие группы и переселили в Казахстан, Таджикистан, Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область.

В течение 12 лет у крымских татар был статус "спецпереселенцев", который предусматривал много ограничений.



Татар вывозили на вокзал в грузовиках / Фото: uk.wikipedia

Крымским татарам было запрещено:

пересекать границу поселения без согласия спецкомендатуры в письменном виде,

осуждали до 25 лет, если "спецпереселенец" посещал родственников в соседнем поселке.

По официальным данным, от голода и болезней за первый год умерла четверть депортированных.

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Причины: формальные и реальные

Формальная причина депортации: крымских татар обвинили в сотрудничестве с ІІІ Рейхом. Хотя многие представители этого этноса воевали в рядах Красной армии, но их это не спасло. Были редкие исключения для некоторых офицеров – им позволяли самостоятельно выехать и поселиться, где они хотят, конечно, кроме Крыма.

Всего за 1945 – 1946 годы было выслано 8995 крымских татар-ветеранов войны, в частности 524 офицера и 1392 сержанта.



крымских татар обвинили в сотрудничестве с ІІІ Рейхом. Хотя многие представители этого этноса воевали в рядах Красной армии, но их это не спасло. Были редкие исключения для некоторых офицеров – им позволяли самостоятельно выехать и поселиться, где они хотят, конечно, кроме Крыма. Всего за 1945 – 1946 годы было выслано 8995 крымских татар-ветеранов войны, в частности 524 офицера и 1392 сержанта. Реальная причина – переселение коренного населения было выгодным советской власти. Власть СССР пыталась уничтожить все, что напоминало здесь о коренных. Даже завезла новое население и разрушила достопримечательности. Более половины поселений получили новые названия, без крымскотатарского происхождения.

Когда татары вернулись в Крым

Крымских татар лишили права возвращения на Родину, формально до 1974 года, а фактически – до 1989 года. Лишь в 1989 году депортацию признали незаконной и татары начали возвращаться в Крым.

Несмотря на это, за пределами Украины до сих пор находится более 100 тысяч крымских татар.