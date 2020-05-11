Портрет Сталина подняли над Крымом в годовщину депортации крымских татар: реакция Чубарова

Российские оккупанты 11 мая подняли в небо над Крымом 40-метровые портреты генсека СССР Иосифа Сталина и советского маршала Георгия Жукова. Именно в этот день 76 лет назад Сталин подписал постановление, которое дало начало депортации крымскотатарского народа с полуострова.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что таким образом Россия открыто пригрозила, что "может повторить", если ей не подчинятся. Об этом Рефат Чубаров написал на своей странице в фейсбук.

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Российские оккупанты обучены наносить удары в самое уязвимое место, разрывая напрочь крымскотатарское сердце, которое и так десятилетиями никак не прекратит кровоточить,

– подчеркнул Чубаров.

Он подчеркнул, что в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и РФ было депортировано примерно 200 тысяч крымских татар, большинство из которых составляли женщины, дети и пожилые люди.



Портрет Сталина подняли в небо над Крымом / Фото "РИА Новости"

"По разным оценкам, только в первые годы изгнания вследствие голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар", – отметил Чубаров.

Справка. 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа. Депортацию крымских татар Россия начала 18 мая 1944 года, она продолжалась до начала июня.