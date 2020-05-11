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Портрет Сталіна підняли над Кримом у річницю депортації кримських татар: реакція Чубарова

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40-метрові портерти Сталіна та Жукова над Кримом
40-метрові портерти Сталіна та Жукова над Кримом / crimea.ria.ru

Російські окупанти 11 травня підняли у небо над Кримом 40-метрові портрети генсека СРСР Йосипа Сталіна та радянського маршала Георгія Жукова. Саме у цей день 76 років тому Сталін підписав постанову, яка дала початок депортації кримськотатарського народу з півострова.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що у такий спосіб Росія відкрито пригрозила, що "може повторити", якщо їй не підкорятимуться. Про це Рефат Чубаров написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Російські окупанти навчені завдавати ударів у найвразливіше місце, розриваючи геть кримськотатарське серце, яке і так десятиліттями ніяк не припинить кровоточити,
– наголосив Чубаров.

Він підкреслив, що у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та РФ було депортовано приблизно 200 тисяч кримських татар, більшість з яких складали жінки, діти та люди похилого віку.

Портрет Сталіна над Кримом
Портрет Сталіна підняли у небо над Кримом / Фото "РИА Новости"

"За різними оцінками, лише у перші роки вигнання внаслідок голоду, масових захворювань, знущань та каторжних робіт в місцях спецпоселень померло понад 46% кримських татар", – зазначив Чубаров.

Довідка. 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу. Депортацію кримських татар Росія розпочала 18 травня 1944 року, вона тривала до початку червня.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Україна – Росія Кримські татари Новини Криму Анексія Криму Рефат Чубаров СРСР
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