Услід за нацистами та СРСР Росія продовжує етноцид кримських татар: заява Меджлісу до 9 травня

Під час окупації Криму нацистами у період Другої світової війни кримські татари зазнали знущань та репресій, а після звільнення півострову у 1944 СРСР вчинив ще більший злочин – масову депортацію. І ось знову вже шість років у Криму російські окупанти здійснюють свідому політику етноциду кримськотатарського народу.

Відповідну заяву Меджлісу кримськотатарського народу 9 травня опублікував у фейсбуці Рефат Чубаров.

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Кримські татари постраждали і від нацистів, і від комуністів

До Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні кримські татари нагадали світовій спільноті про наступне:

Друга світова війна 1939 – 1945 розпочалася внаслідок домовленостей нацистського режиму Німеччини і комуністичного режиму СРСР.

За роки Другої світової на території Криму і німецькі окупанти, і збройні сили СРСР чинили численні військові злочини й злочини геноциду – щодо євреїв, циган, кримських татар та інших народів.

й злочини геноциду – щодо євреїв, циган, кримських татар та інших народів. Нацисти вивозили десятки тисяч людей на примусові роботи в Німеччину, катували й розстрілювали мирних жителів.

мирних жителів. Однак з 18 травня 1944 року в Криму, звільненому від нацистської окупації, СРСР почав злочинну депортацію кримськотатарського народу з його Батьківщини – вивезли 200 тисяч людей.

кримськотатарського народу з його Батьківщини – вивезли 200 тисяч людей. Чи не половина з них загинули у місцях депортації через голод, хвороби та знущання радянської влади.

Курултай кримськотатарського народу у 2005 році визнав депортацію 1944 року й наступні десятиріччя насильницького утримання кримських татар у місцях вигнання актом геноциду. У 2015 році Верховна Рада України підтримала це рішення.

Імперська Росія продовжила знущатися з кримськотатарського народу

Вже шість років історична територія кримськотатарського народу – Крим, який є складовою частиною незалежної України – тимчасово окупована Російською Федерацією.

Увесь цей час росіяни чинять системний тиск на кримськотатарський народ та репресії за національною ознакою. Російські окупанти здійснюють свідому політику етноциду кримськотатарського народу.

На жаль, міжнародна спільнота досі не має ефективних інструментів тиску на Росію, аби змусити її припинити окупацію частини України.

Цією заявою Меджліс кримськотатарського народу вкотре закликає міжнародну спільноту вжити термінових і жорстких заходів у відповідь на цинічні виклики імперської Росії, які несуть реальну загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті,

– мовиться у документі.

Додамо, що за даними МЗС приблизно 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією за політичними мотивами на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, до слова, 9 травня також анонсував підготовку меморіальних заходів до 17 – 18 травня, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У 2019 році 18 травня, нагадаємо, відбулася всеукраїнська хвилина мовчання, жалобні заходи провели у багатьох країнах світу.