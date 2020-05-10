Вслед за нацистами и СССР Россия продолжает этноцид крымских татар: заявление Меджлиса к 9 мая

Во время оккупации Крыма нацистами в период Второй мировой войны крымские татары терпели издевательства и репрессии, а после освобождения полуострова в 1944 СССР сделал еще большее преступление – массовую депортацию. И вот снова уже шесть лет в Крыму российские оккупанты осуществляют сознательную политику этноцида крымскотатарского народа.

Соответствующее заявление Меджлиса крымскотатарского народа 9 мая опубликовал в фейсбуке Рефат Чубаров.

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Крымские татары пострадали и от нацистов, и от коммунистов

Ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне крымские татары напомнили мировому сообществу о нижеследующем:

Вторая мировая война 1939 – 1945 началась в результате договоренностей нацистского режима Германии и коммунистического режима СССР.

За годы Второй мировой войны на территории Крыма и немецкие оккупанты, и вооруженные силы СССР совершали многочисленные военные преступления и преступления геноцида – в отношении евреев, цыган, крымских татар и других народов.

Нацисты вывозили десятки тысяч людей на принудительные работы в Германию, пытали и расстреливали мирных жителей.

Однако с 18 мая 1944 года в Крыму, освобожденном от нацистской оккупации, СССР начал преступную депортацию крымскотатарского народа с его родины – вывезли 200 тысяч человек.

Едва ли не половина из них погибли в местах депортации от голода, болезней и издевательства советской власти.

Курултай крымскотатарского народа в 2005 году признал депортацию 1944 года и последующие десятилетия насильственного удержания крымских татар в местах изгнания актом геноцида. В 2015 году Верховная Рада Украины поддержала это решение.

Имперская Россия продолжила издеваться над крымскотатарским народом

Уже шесть лет историческая территория крымскотатарского народа – Крым, который является составной частью независимой Украины – временно оккупирована Российской Федерацией.

Все это время россияне оказывают системное давление на крымскотатарский народ и репрессии по национальному признаку. Российские оккупанты осуществляют сознательную политику этноцида крымскотатарского народа.

К сожалению, у международного сообщество до сих пор нет эффективных инструментов давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить оккупацию части Украины.

Этим заявлением Меджлис крымскотатарского народа в очередной раз призывает международное сообщество принять срочные и жесткие меры в ответ на циничные вызовы имперской России, которые несут реальную угрозу возникновения новых катастроф на европейском континенте,

– говорится в документе.

Добавим, что по данным МИД примерно 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, к слову, 9 мая также анонсировал подготовку мемориальных мероприятий к 17 – 18 мая, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.