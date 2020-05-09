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Культ Сталина в Крыму: как кровавого диктатора воспевают на полуострове и для чего это Путину

Крым.Реалии - Читати новину українською

Сталина воскрешают и в оккупированном Крыму, и в так называемой "ДНР". На полуострове после аннексии установили памятник советскому генсеку, а оккупированный Донецк на несколько дней специально к 9 мая переименовали в Сталино. Кроме этого, мемориальную доску со Сталиным открыли в Симферополе. Впрочем после того ее, по меньшей мере, дважды обливали краской, а на стене писали "палач".

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

Также в программе:

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью немецкой газете заявил, что Россия никогда не вернет Украине контроль над аннексированным Крымом и что нужно отменить санкции, введенные в отношении этой страны.

Учительница президентского кадетского училища в Крыму заявила, что ей не дают получить педагогический стаж и угрожают увольнением.

Почему геймеры из Крыма оказались в изоляции от кибермира.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин

Автор: Дмитрий Евчин
Теги: 9 мая СССР Владимир Путин Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии
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