Культ Сталина в Крыму: как кровавого диктатора воспевают на полуострове и для чего это Путину

Сталина воскрешают и в оккупированном Крыму, и в так называемой "ДНР". На полуострове после аннексии установили памятник советскому генсеку, а оккупированный Донецк на несколько дней специально к 9 мая переименовали в Сталино. Кроме этого, мемориальную доску со Сталиным открыли в Симферополе. Впрочем после того ее, по меньшей мере, дважды обливали краской, а на стене писали "палач".

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью немецкой газете заявил, что Россия никогда не вернет Украине контроль над аннексированным Крымом и что нужно отменить санкции, введенные в отношении этой страны.

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Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин