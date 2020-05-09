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Культ Сталіна у Криму: як кривавого диктатора оспівують на півострові та для чого це Путіну

Крим.Реалії - Читать новость на русском

Сталіна воскрешають в окупованому Криму, і в так званій "ДНР". На півострові після анексії встановили пам'ятник радянському генсеку, а окупований Донецьк на кілька днів спеціально до 9 травня перейменували у Сталіно. Крім цього, меморіальну дошку зі Сталіним відкрили в Сімферополі. Втім після того її, щонайменше, двічі обливали фарбою, а на стіні писали "кат".

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

Також у програмі:

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті заявив, що Росія ніколи не поверне Україні контроль над анексованим Кримом і що потрібно скасувати санкції, запроваджені стосовно цієї країни.

Вчителька президентського кадетського училища в Криму заявила, що їй не дають здобути педагогічний стаж і погрожують звільненням.

Чому геймери з Криму опинилися в ізоляції від кіберсвіту.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин

Автор: Дмитро Євчин
Теги: 9 травня СРСР Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії
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