Культ Сталіна у Криму: як кривавого диктатора оспівують на півострові та для чого це Путіну

Сталіна воскрешають в окупованому Криму, і в так званій "ДНР". На півострові після анексії встановили пам'ятник радянському генсеку, а окупований Донецьк на кілька днів спеціально до 9 травня перейменували у Сталіно. Крім цього, меморіальну дошку зі Сталіним відкрили в Сімферополі. Втім після того її, щонайменше, двічі обливали фарбою, а на стіні писали "кат".

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

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Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин