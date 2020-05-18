Роковини депортації кримських татар: жорстокі розстріли і десятки років заслання

Україна вже після анексії Криму Росією з 2016 року оголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме цього дня 76 років тому розпочалась депортація кримськотатарського народу – менш ніж за місяць радянська влада виселила понад 200 тисяч кримських татар з їхньої батьківщини.

З чого все почалось

До Криму тодішня влада направила 70 ешелонів. По 50 вагонів кожний і близько 30 тисяч військових НКВС. О 4 ранку, 18 травня розпочалась операція з примусового переселення кримських татар з Криму. Як усе було – у матеріалі 24 каналу.

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Люди мали від двох до тридцяти хвилин на збори. Вантажівками їх звозили до залізничних станцій. Людей, які переховувалися від виселення, оголошували у розшук. За непокору Сталіну заарештували 6 тисяч кримських татар, в інших випадках незгода вирішувалась моментально – розстрілом на місці.

У дорозі до місць заслання годували рідко, а якщо годували, то відверто помиями. Від таких умов люди вмирали в дорозі, їх ховали вздовж залізничного полотна або ж не ховали взагалі.

Операція закінчилась 20 травня о 16:00. Протягом двох з половиною діб з Криму депортували майже 200 тисяч татар.

Жорстокі обмеження для переселених татар

Більше 150 тисяч кримських татар перевезли до Узбекистану. Інших розбили на невеликі групи і переселили до Казахстану, Таджикистану, Марійської АРСР, на Урал та до Костромської області.

Протягом 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців", який передбачав багато обмежень.



Татар вивозили до вокзалу вантажівками / Фото: uk.wikipedia

Кримським татарам було заборонено:

перетинати кордон поселення без згоди спецкомендатури у письмовому вигляді

засуджували до 25 років, якщо "спецпереселенець" відвідував родичів у сусідньому селищі.

За офіційними даними, від голоду та хвороб за перший рік померла чверть депортованих.

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Причини: формальні та реальні

Формальна причина депортації: кримських татар звинуватили у співпраці з ІІІ Рейхом. Хоча багато представників цього етносу воювали у лавах Червоної армії, але їх це не врятувало. Були рідкісні виключення для деяких офіцерів – їм дозволяли самостійно виїхати і оселитися, де вони хочуть, звісно, крім Криму.

Усього за 1945 – 1946 роки було вислано 8995 кримських татар-ветеранів війни, зокрема 524 офіцери і 1392 сержанти.

Реальна причина – переселення корінного населення було вигідним радянській владі. Влада СРСР намагалась знищити все, що нагадувало тут про корінних. Навіть, завезла нове населення та зруйнувала пам’ятки. Більше половини поселень отримали нові назви, без кримськотатарського походження.

Коли татари повернулись до Криму

Кримських татар позбавили права повернення на Батьківщину, формально до 1974 року, а фактично – до 1989 року. Лише у 1989 році депортацію визнали незаконною і татари почали повертатися до Криму.

Попри це, за межами України досі перебуває понад 100 тисяч кримських татар.