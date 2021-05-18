Кулеба закликає світ визнати депортацію кримських татар геноцидом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світову спільноту і міжнародні організації визнати злочин СРСР проти кримських татар геноцидом. До того ж звертає увагу на те, що утиски Росії у бік кримських татар продовжуються і зараз.
Джерело:онлайн-брифінг Кулеби
Кулеба розповів, що МЗС системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму. Із теми окупації Криму і геноциду кримськотатарського народу він почав свій брифінг 18 травня.
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Депортація насправді була геноцидом
Депортація кримських татар – це трагічна сторінка в історії України і людства загалом, зазначив Кулеба. Адже геноцид будь-якого народу є трагедією світу. Відтак він закликав світову спільноту визнати цю трагедію геноцидом.
Я вкотре звертаюся до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин і визнати депортацію тим, чим вона насправді була – геноцидом кримськотатарського народу,
– сказав Кулеба.
Росія діє як СРСР
Кулеба зазначив, що теперішня Росія і надалі продовжує притісняти кримських татар:
- забороняє діяльність Меджлісу,
- витісняє незалежні ЗМІ,
- проводить утиски за релігійною ознакою,
- позбавляє кримських татар майнових та мовних прав,
- фабрикує кримінальні звинувачення проти них.
Проте українська сторона не залишатиме цього без уваги і боротиметься за права кримських татар, сказав міністр МЗС,
Ми не складемо руки і не припинимо боротися, поки Росія не вийде з Криму,
– заявив Кулеба.
Зокрема для цього МЗС працює над створенням і розвитком Кримської платформи.
Визнання депортації кримських татар геноцидом: головне
- У 1989 році Верховна Рада СРСР засудила депортацію і визнала її незаконною та злочинною. Аналогічне рішення цього ж року ухвалив регіональний парламент Криму.
- Через 16 років – у листопаді 2015 року Верховна Рада визнала депортацію кримських татар геноцидом.
- Таке ж рішення про визнання цих дій геноцидом наразі ухвалили ще три країни: Латвія – 9 травня 2019 року, Литва – 6 червня 2019 року і Канада – 10 червня 2019 року.
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