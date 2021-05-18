Крым – это исконно русские земли. Даже если это совсем не так, то все легко можно переписать и Россия обладает такими методичками, конечно же, от Иосифа Сталина. Чтобы освободить для себя нужную территорию и одним взмахом руки уничтожить весь коренной народ, достаточно объявить целый этнос предателем "большой родины".

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Депортация крымских татар

Это история депортации крымских татар из их домов в 1944 году. Московские выдумки против исторической правды. По словам историка Гульнары Абдулаевой, во время самой депортации и в местах ссылки 46,2% крымских татар погибли и это большая часть. Поэтому он считает, что это геноцид крымских татар.

Я ненавижу советскую власть. Коммунизм для меня равен нацизму. Потому что с таким рвением истреблять собственный народ могут только параноидальные маньяки, какими собственно и были что Сталин, что Адольф Гитлер,

– заявил режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Крымские татары или кырымлы были автохтонами и господствующим большинством на полуострове во времена, когда имели собственную монархию – Крымское ханство. Это от XV до XVIII веков.

История народа

Уже 1770-е годы стали ужасом и для украинцев, и для крымчан. Екатерина II разгромила Запорожскую Сечь и тогда же аннексировала Крым. С тех лет крымских татар начали массово вытеснять из родных земель, создавали им невыносимые условия.

Тогда из миллиона крымчан – 2 трети покинуло полуостров, а на их место империя заселила свой русский мир. Очередное наступление на этот народ было в начале Советского Союза. В 1920-х годах искусственным голодом уничтожили 100 тысяч крымских татар.

Крымские татары являются коренным народом Крыма / Фото с сайта "Историческая правда"

Окончательный удар нанес Сталин в мае 1944 года. После 3 лет немецкой оккупации, Крым освободили советские войска, точнее заново оккупировали. Никто из крымчан и не подозревал во что превратится буквально за считанные дни такое "асвабаждение".

"Русский мир" в Крыму

После того, как Севастополь освободили 9 – 10 мая, в крымско-татарские села начали заселять НКВДшников. Всего в тот период в Крым заселили 32 тысячи бойцов НКВД. В последующие дни НКВДисты провели срочную перепись населения. Они ходили по домам крымских татар и фиксировали всех членов семей.

Конечно, крымские татары не различали, какие это военные. Их прекрасно встречали, их угощали, селили в своих домах, все было нормально, люди не подозревали, что вот-вот страшная трагедия обрушится скоро на них,

– рассказала Абдулаева.

Семья актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева была одной из сотен, которые в те дни пережили депортацию. Дед Ахтема на тот момент воевал на фронте, как и большинство взрослых мужчин.

Воспоминания крымского татарина

Дома осталась его жена с малыми детьми. Ахтемовой маме тогда было 6 лет и она помнит, как 17 мая 1944 года в их дом пришел неожиданный гость.

В дом постучался солдат, попросил воды. Моя бабушка пригласила его домой, дала ему воды, предложила поесть. Он поел и мама рассказывает, что он на меня так долго внимательно смотрел и вдруг начал плакать,

– рассказал Сеитаблаев.

"У меня дома такая же дочка, – сказал мужчина. Он поблагодарил за еду, за воду и когда уже уходил, сказал: положите документы и все необходимое куда-нибудь на видное место. Бабушка ничего не поняла, он сказал это и ушел.

Позже ночью, по словам режиссера, в 4 утра, он вместе с другими солдатами и офицерами НКВД пришел для того, чтобы депортировать. Он помогал им собрать вещи. В ту ночь с 17 на 18 мая в 4 утра одновременно постучали в каждый крымскотатарский дом.

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Когда люди спали, к ним постучали и именем Советского Союза объявили их предателями. Много крымских татар не знали русского языка и вообще не понимали, что им говорят и почему их прикладами из дома выгоняют.

Почему крымских татар репрессировали

Советская власть обвинила крымскотатарский народ в сотрудничестве с нацистами. Фактически коллаборантами объявили детей, женщин и пожилых людей, потому что только они на тот момент были дома.

На самом деле причина скрывалась значительно глубже: коммунистической верхушке надо было очистить Крым для себя. Поэтому выдумали предательство. Тотальное сотрудничество целой нации с нацистами было фейком чистой воды.

В любом народе был коллаборационизм, у крымских татар он тоже был не более 1%. Я не могу винить тот 1% коллаборантов, как говорит СССР, они просто не признавали власть Сталина, потому что ничего хорошего эта власть не несла,

– объяснила Абдулаева.

Крымские татары от немцев пострадали. 127 сел были сожжены немцами, из них 104 были крымскотатарскими. В результате погибло очень много людей, как рассказала историк.

Как людей депортировали из Крыма

На сборы людям давали всего несколько минут, кто что успел ухватить, с тем их выгоняли из дома и паковали в машины. Массовой депортацией руководил печально известный убийца Лаврентий Берия, шеф советской тайной полиции НКВД, по приказу Сталина.

Прабабушка Абдулаевой на тот момент в ту ночь дежурила в Бахчисарайском дворце, там был госпиталь для военных. Ее привезли оттуда, в семье были только женщины: самой старшей дочери было 10 лет, моей бабушке, самой младшей, 3 годика.

Им сказали, что их ведут на расстрел. То есть они с собой вообще ничего не взяли,

– отметила женщина.

Многих согнали на кладбище, ничего не объясняя. Людей с инвалидностью расстреливали на месте. Выселение провели молниеносно, за какой-то день или 2 вывезли более 400 тысяч крымских татар. Почти половина из них погибла или в пути или в первые годы ссылки.

Как рассказала Абдулаева, 67 эшелонов, которые направлялись в Среднюю Азию и на Урал были высланы и справились, как они писали, за 2 суток. По состоянию на 20 мая Крым был полностью освобожден, ни одного крымского татарина не было.

Дорога в неволю

В вагонах людей везли в нечеловеческих условиях. Мама Ахтема Сеитаблаева хорошо запомнила это ужасное путешествие. "Как-то так было очень тесно, что не то, что сесть, стоять места не было. Меня какой-то пожилой человек поднял на руки, потому что детям нечем было дышать", – вспоминала она.

Людей везли в нечеловеческих условиях / Фото с сайта ukr-info.in.ua

Люди ехали в течение месяца и естественно, что там очень много погибло. Кто-то попал в Узбекистан, кто-то на Урал, в места депортации. Семью мамы Ахтема Сеитаблаева вывезли в Марийскую АССР в спецпоселение, фактически – концлагерь.

Жизнь крымских татар после репрессий

Как рассказал режиссер, они жили по комендантском часу, выходить за пределы этой территории нельзя было, потому что это либо 25 лет заключения дополнительно или расстрел. Работали на лесоповале. Взрослые женщины валили лес, а дети обрубали сучья и ходили в школу под присмотром километров 6 или 7 зимой.

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Родственники Абдулаевой попали в Узбекистан, в Самаркандскую область, в колхоз, где выращивали фрукты. Они как-то "продержались" на тех фруктах.

Ни в Узбекистане, ни на Урале таких переселенцев никто не встречал с хлебом-солью. Как раз наоборот, местные были настроены враждебно, ведь там хорошо поработала советская пропаганда.

Число погибших росло и после депортации, уже в местах спецпоселение. В частности, из-за другого климата многие люди заражались дизентерией и малярией. Все делалось для того, чтобы как можно больше представителей этого народа умерли.

Татары и крымские татары – не один народ

Татары и крымские татары – это 2 совершенно разных народа, но Советский Союз на обоих повесил 1 ярлык, запретив название крымские. Такого народа официально для них не существовало

Почти 50 лет люди жили с таким клеймом предателей, не понимая вообще, что они предали, кого они предали. Актер Ахтем Сеитаблаев родился уже в Узбекистане, возле Ташкента, в городе, который построили депортированные крымские татары, украинцы, русские, чеченцы.

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Пытались ставить землянки, а потом и дома между своими земляками. То есть если ребенок выходил гулять, то родители не волновались, потому что по кругу где-то 500 метров, он обязательно попадет либо к родственнику, либо к знакомому.

Окружение даже языковое было такое своеобразное, но все, и детский сад, и жаль, и высшие учебные заведения – это все было на русском языке, как пояснил Сеитаблаев. Неудивительно, что об истории своей семьи актер в детстве ничего не знал, ни родители, ни дедушка с бабушкой не расспрашивали о депортации.

Почти все свое детство я помню возле нашего дома каких-то мужчин в костюмах. В Средней Азии в Узбекистане в мае уже очень тепло, почти 40 градусов. И потом уже взрослее я узнал, что это были сотрудники КГБ,

– рассказал он.

Его отец и мама принимали очень активное участие в национальном движении по возвращению крымских татар на свою историческую родину. Однако случилось событие, которое заставило родителей таки рассказать сыну о депортации.

Как Сеитаблаев узнал правду

Это случилось, когда Ахтем Сеитаблаев учился в 4 классе. Учитель по истории, дойдя по учебной программе до темы освобождения Крыма от нацистов, сказал примерно следующее: возможно, произошло бы освобождение с гораздо меньшей кровью, если бы не тотальная измена крымских татар и их коллаборация с нацистами.

В классе на тот момент сидели дети: крымские татары, немцы Поволжья, дальневосточные корейцы, чеченцы, украинцы, евреи, армяне. Они услышали, что их родители – вроде бы предатели "великой советской родины".

Произошел довольно огромный скандал, мы все вышли из класса, не только крымские татары. Просто весь класс вышел и учитель, который сам прошел Вторую мировую войну, потребовал, чтобы на следующий день мы пришли с родителями,

– вспомнил режиссер.

Родители пришли и учитель больше не преподавал историю у этого класса. После этого события родители рассказали Ахтему Сеитаблаеву истинную историю их народа. Похожее было в каждой крымскотатарской депортированной семье.

Полуостров без крымских татар

В самом же Крыму в мае 1944 года сотни сел вмиг опустели и стали безлюдными призраками. Первые дни, конечно, были самые страшные, потому что остались воспоминания людей, соседей, которые жили рядом с крымскими татарами, на тот момент это были украинцы, русские, болгары.

Соседи из жалости пришли в их дома, потому что там оставался скот, недоеные коровы, куры. Кто-то забрал их к себе. Мародерство в первые дни было страшное, и это были не соседи, а в основном, солдаты НКВД, чиновники.

Содаты присвоили скот репрессированных крымских татар / Фото с сайта cdvr.org.ua

Буквально за несколько месяцев в Крым начали завозить других переселенцев из глубинки России, семьи "освободители" и НКВДистов. Это как раз построило прочную почву для нынешней оккупации Крыма Россией.

Россиянам обещали на полуострове райскую жизнь, где вино течет рекой, экзотические фрукты растут сами собой, а прибрежье одаривает морепродуктами. Их заселили в дома крымских татар.

Проблемы "русского мира"

Однако "вдруг" оказалось, что изобилие на голову сам не упадет, возле него надо тяжело работать и вот тут вылезла настоящая натура кочевников: уничтожить все вокруг и перейти на новые территории.

Дело в том, что с 1944 по 1954 год, буквально за 10 лет, новые перселенцы превратили Крым просто в безводную пустыню. В Крыму было очень много источников, у крымских татар было в крови каждый источник расчищать,

– объяснила историк.

Переселенцы паниковали, что у них не растет капуста или картофель в Крыму, они не могли осваивать землю. Сейчас оккупанты уничтожают экосистему Крыма по тем же лекалам.

"Подарок" от Хрущева

Именно тогда, когда природу полуострова советы уничтожили полностью, родился миф, будто Никита Хрущев по доброте душевной подарил Крым Украине. На самом деле, спихнул, потому что уже довел полуостров до пропасти.

Можно представить, насколько Крым обнищал за 10 лет, если в Крыму было всего 2 продовольственных магазина на весь Крым, 4 овощных. Тогда же появилась идея Северо-Крымского канала, чтобы дать воду из Днепра.

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Коммунисты решили призвать украинцев из южных областей переселяться в Крым, потому что они умели работать с такой степной землей. С 1954 года экономика Крыма начала по-немногу подниматься.

Хрущев "подарил" Украине Крым , когда пересенцы его забросили / Фото с сайта "Украина молодая"

О крымских татарах в Крыму не напоминало ничего: все названия городов, улиц переназвали, мечети либо сравняли с землей, либо превратили в склады. Бахчисарайский ханский дворец просто чудом уцелел, потому что нашлись люди, которые убедили власти сделать из него музей.

Пытались взорвать храм

В Евпатории старинную текию дервишей, это у мусульман похоже на христианский монастырь, пытались взорвать. Туда привезли бомбу, и как рассказывают свидетели, бомба не взорвалась, хоть пролежала несколько дней. Они подумали, что она неисправна, погрузили на грузовик и как только выехали за территорию текие дервишей, грузовик подорвался.

Национальное движение крымских татар

Наконец, где-то с 1960 года началось национальное движение крымских татар за возвращение домой. Один из лидеров-диссидентов – Мустафа Джемилев, всю свою жизнь посвятивший борьбе за права своего народа. Он провел большую часть жизни, молодости, всего 18 лет в лагерях и тюрьмах.

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Таких людей было немало, как Мустафа Джемилев. Их старались сажать, чтобы люди за ними не шли. Поэтому в национальном движении выработался такой фактор, что не было лидеров, а были инициативные группы.

Единичные семьи начали возвращаться в Крым в 1960-х годах. Однако их там не ждали и даже заново выселяли за пределы полуострова.

Были страшные условия для людей, потому что когда узнавали, что это крымские татары, им запрещали продавать дома, не то, что в городах, даже по селам. Были случаи повторного выселения, в основном в пределах Украины,

– отметила Абдулаева.

Как рассказал Сеитаблаев, было немало случаев, когда просто грейдерами сносили здание под ноль, вывозили за пределы Крыма, выбрасывали вещи и оставляли там, не впускали в Крым. Также были случаи самосожжения.

Возвращение в Крым

Массовое возвращение произошло после 1987 года. Крымские татары уехали в Москву. На демонстрации заявили о себе и партийная верхушка уже не смогла их остановить. Однако даже в последних конвульсиях Союз еще вставлял палки в колеса. Южное побережье для крымских татар было закрыто.

"Сказать, что кто-то нас ждал, нет конечно. Просто не было уже сил запретить. Но все, что было в силах, там не прописывали", – вспомнил Сеитаблаев.

Документальный фильм Сеитаблаева

Дети и внуки депортированных сейчас имеют возможность увидеть, как происходил геноцид их народа. Ахтем Сеитаблаев снял фильм "Хайтарма". В основу легли воспоминания очевидцев 1944 года, в том числе и история семьи самого Сеитаблаева.

Крымские татары могут посмотреть фильм о репрессиях их народа / Фото с сайта "Историческая правда"

Кроме профессиональных актеров, в ленте снялись пожилые люди, которые действительно пережили эту депортацию. Они так перенеслись в те времена, что кое-кому во время съемок даже пришлось вызвать скорую помощь.

Их понимание и желание помочь нам снять эту ленту было таким, что они отрабатывали, как настоящие актеры и понимали, зачем они это делают. Люди привозили вещи, если у кого-то осталось с того времени. Кто-то швейную машинку, которая помогла выжить во время депортации,

– рассказал режиссер фильма.

Даже в наши времена Россия не признает этого геноцида крымскотатарского народа. Более того, боится любых упоминаний о 1944 годе, потому что пыталась сорвать премьеру фильма "Хайтарма" в 2013 году.

Запугивание на премьере ленты

В Крым, прилетели 9 мужчин, это ученики или собратья Ахмет-Хана Султана, дважды героя Советского Союза, летчика-истребителя, через судьбу которого собственно рассказывается эта история.

Накануне премьеры, буквально за несколько часов их вызвали в российское консульство, которое было расположено в Симферополе. Тогдашний консул, видимо, очень настойчиво чем-то пугал. В конце концов, 7 из них не пришли на премьеру, но 2 пришли.

Новая оккупация Крыма

Сейчас, при очередной оккупации, крымские татары вторично вынуждены покинуть свой дом. Даже за годы независимости Украины, к сожалению, ничего не было сделано, чтобы ты в Крыму себя чувствовал в Украине, как рассказал Сеитаблаев.

Массовое истребление автохтонного населения в течение последних трех веков и переселения туда россиян стали мощной базой для нынешней оккупации Крыма и процветания там какого-то мифического русского мира, которое придумало болезненное воображение Екатерины, Сталина и Путина.

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"Русский мир, который пропагандирует Путин, – это не мир Чехова, Бунина, Куприна, Тургенева. Это мир Путина и той откровенной большевистской полупьяной гопоты. Какими бы ни были отношения украинцев и крымчан, на протяжении истории у нас было много общего и единственный враг", – пояснил режиссер.

Как побороть мир Путина

Единственный путь – держаться вместе, не молчать и использовать это время, чтобы украинцы и крымские татары стали еще ближе и сплоченнее для совместной борьбы. Стоит не молчать, делать совместные коллаборации любые, преимущественно культурные, считает Сеитаблаев.

По его мнению, культура в любом своем проявлении является универсальным инструментом для того, чтобы мы открывались друг другу.

"У меня есть надежда, что уже наши дети, которые вместе ходят в детские сады, будут четко знать, что это большое достояние иметь в соседях многообразие национальностей, уважая их традиции, язык, веру, не забывая свою. Все мы украинцы и Родина наша – Украина,

– заявил он.