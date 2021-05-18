В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что 18 мая – одна из самых трагических дат прошлого века. Ведомство заверило, что Киев, Вильнюс и Варшава будут прилагать все усилия для распространения исторических фактов и обеспечения их международной оценки.

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Оккупация Крыма привела к новым репрессиям крымских татар

Временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который вновь сталкивается с нарушениями прав человека, преследование за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма, запретом Меджлиса крымскотатарского народа и разными другими формами притеснений и дискриминации,

– заявили в МИД.

Там подчеркнули, что такие действия России, как страны-оккупанта, неприемлемы в современном мире, а потому, требуют адекватной реакции международного сообщества.

МИД отметил, что лучшим ответом на это станет деокупация Крыма. Именно поэтому правительства "Люблинского треугольника" работают над восстановлением уважения к международному праву и суверенному контролю Украины над Крымом.

"Люблинский треугольник" рассчитывает на поддержку мира

Украинское министерство отметило, что саммит Крымской платформы призван сыграть важную роль в консолидации усилий: "Мы рассчитываем на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановления прав крымских татар".

Государства "Люблинского треугольника" убеждены, что совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации.

Обратите внимание! 18 мая в Украине чествуют жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. Тогда, советская власть отправила первый эшелон крымских татар с полуострова. Всего депортировали около 200 тысяч человек.