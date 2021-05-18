У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що 18 травня – одна з найтрагічніших дат минулого століття. Відомство запевнило, що Київ, Вільнюс та Варшава докладатимуть усіх зусиль для поширення історичних фактів та забезпечення їх міжнародної оцінки.

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Окупація Криму призвела до нових репресій кримських татар

Тимчасова окупація Криму Росією призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу, який знову стикається з порушеннями прав людини, переслідуванням за переконання, релігію та незгоду з окупацією українського Криму, забороною Меджлісу кримськотатарського народу та різними іншими формами утисків та дискримінації,

– заявили у МЗС.

Там наголосили, що такі дії Росії, як країни-окупанта, є неприйнятними у сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства.

МЗС зазначило, що найкращою відповіддю на це стане деокупація Криму. Саме тому уряди "Люблінського трикутника" працюють над відновленням поваги до міжнародного права та суверенного контролю України над Кримом.

"Люблінський трикутник" розраховує на підтримку світу

Українське міністерство зазначило, що саміт Кримської платформи покликаний зіграти важливу роль у консолідації зусиль: "Ми розраховуємо на розробку чіткого плану дій світової спільноти щодо наближення деокупації українського Криму та відновлення прав кримських татар".

Держави "Люблінського трикутника" переконані, що спільні зусилля та міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації.