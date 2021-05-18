Переслідують саме тих, хто виступає проти окупації та підтримую українську владу. Зокрема, через політичні мотиви страждають 93 кримських татар.

До теми Виштовхували з будинків, а хворих розстрілювали: болючі історії депортації кримських татар

З них 78 відбувають незаконне покарання на території Росії, а ще 15 позбавлені права на свободу пересування. Вони перебувають на півострові під адміністративним наглядом.

Вже восьмий рік кримськотатарський народ змушений боротися за правду і справедливість, за право жити на рідній землі, розмовляти власною мовою, зберігати традиції та культуру,

– написала Денісова.

Вона зазначила, що підтримує кримських татар у цій боротьбі.

Депортація кримських татар: коротко