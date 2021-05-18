Депортація кримських татар з півострова під час Другої світової війни почалася у травні 1944 року і тривала до початку червня. Підставою для цього стала в нібито масова зрада та колабораціонізм під час окупації нацистськими військами.

Утім, за дослідженнями істориків, радянська влада ще раніше – у 20 – 30-х роках – готувала цей страшний злочин до втілення. Наказ виселити кримських татар із Криму видали, коли настав зручний час.

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Людей виштовхували з будинків

Для проведення операції з депортації кримськотатарського народу було залучено загони Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР. Їх налічують понад 32 тисячі осіб. Депортованим відводили буквально хвилини на збори, після чого на вантажівках транспортували до залізничних станцій.

Людей буквально виштовхували з будинків. А тих, які чинили опір – фізично шантажували. Збереглися відомості, що нетранспортабельних або душевно хворих взагалі розстрілювали на місцях,

– розповіла кримськотатарська історикиня Гульнара Абдулаєва.

Після цього 67 ешелонів з людьми відправляли до місць заслання. Дорога була нелюдською, довгою та голодною. Багато кримських татар померли прямо в дорозі.

Мертві тіла викидали з вагонів

"Протягом місяця людей практично не годували, позбавляли води. Багато людей не витримували і просто вмирали. Ще і їх ховати не дозволяли, тому трупи буквально викидалися з вагонів", – сказала Абдулаєва.

За офіційними даними радянської влади, були депортовані понад 183 тисячі кримських татар, за татарськими джерелами – понад 400 тисяч людей.



Людей перевозили у нелюдських умовах / Фото ukr-info.in.ua

Статус "спецпереселенців"

Кримських татар перевезли до:

Казахстану;

Таджикистану;

на Урал;

до Костромської області.

Протягом 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців", який передбачав багато обмежень. Їм забороняли перетинати кордон поселення без згоди спецкомендатури. Навіть тих, хто відвідував родичів у сусідньому селищі, засуджували до 25 років.

За офіційними даними, 46% населення померло за перші півтора року депортації.

Звичайно, в місцях депортації їх ніхто не чекав, а місцевому населенню пояснювали, що до них їдуть зрадники Батьківщини,

– сказала Абдулаєва.

Історія повторилась

Кримські татари знову зазнали репресій. Ті, хто опираються окупації півострова, знову щодня піддаються переслідуванням та іншим репресивним заходам з боку Росії.

"Зараз Росія діє хитріше. Вони намагаються придушити будь-який опір тих груп, які незадоволені окупацією. Водночас підтримують колаборантів, зокрема й кримських татар", – пояснив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Наразі більше сотні громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, утримують у в'язницях. Уже понад 25 тисяч кримських татар після незаконної окупації півострова покинули його територію. Це теж можна назвати депортацією місцевого населення, адже мешканці Криму нині покидають рідні землі та майно далеко не з власної волі, а через обставини.

"Далеко не всі можуть виїхати на материк, тому змушені пристосовуватися до тих окупаційних правил і норм, які діють. Якщо ми говоримо про внутрішні переконання цих людей, то звісно, вони не приймають окупації. Звісно, вони підтримують Україні. Звісно, вони чекають на повернення Києва", – запевнив Семиволос.