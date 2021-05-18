Окупанти "застерегли" кримських татар не вшановувати роковини геноциду
Російські окупанти у Криму вдалися до цинічної дії напередодні 18 травня – роковин геноциду кримськотатарського народу. Вони розносили по домівках активістів та членів Меджлісу листівки із "застереженнями".
Джерело:фейсбук Рефата Чубарова
Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, росіяни дуже не хочуть, щоб 18 травня на окупованому півострові відбувалися якісь заходи.
Нагадаємо Вечір-реквієм: у Херсоні вшанували жертв геноциду кримськотатарського народу
Окупанти у Криму погрожували кримським татарам напередодні 18 травня
Рефат Чубаров написав, що "у Криму сьогодні (мовиться про 17 травня – 24 канал) російські окупанти масово розносили письмові "застереження" каральних органів". Зокрема, навідалися вони до:
- Домівок членів Меджлісу кримськотатарського народу,
- Делегатів Курултаю кримськотатарського народу,
- Та активістів кримськотатарського національного руху.
Такі цинічні дії окупанти вчинили напередодні 18 травня не дарма, адже саме цього дня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Крім цього, у низці населених пунктів російські окупанти поставили умови, за дотримання яких вони дозволятимуть кримським татарам покладати квіти й здійснювати молебні у пам'ятних місцях,
– повідомив Чубаров.
Наприклад, у селищі Біюк-Онлар району Курман – Красногвардійське місцева окупаційна адміністрація висунула вимогу "не використовувати у меморіальній церемонії кримськотатарські національні прапори".
Чому 18 травня – пам'ятна дата в історії кримськотатарського народу та України
- 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня у 1944 році радянська влада почала операцію з депортації кримських татар із Криму.
- У хвилі 18 – 20 чисел з півострова вивезли понад 180 тисяч людей, як пише Український інститут національної пам'яті. Більшість майна депортованих конфіскувала держава.
- Причиною такої жорстокості влада СРСР назвала "зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу". При цьому жодних доказів цього не наводили – бо їх і не існує.
- У січні 1945 у СРСР прийняли закон, яким заборонили депортованим залишати визначені для них райони поселення, а голів родин зобов'язали щомісяця реєструватися у міліції. А через рік Крим позбавили автономії.
- Так тривало майже до кінця існування Радянського Союзу. Масове повернення кримськотатарського народу до Криму почалося тільки у 1989.
Зверніть увагу Кримчани налаштовані проти Росії: на півострові шкодують про підтримку окупації
Поділитися новиною