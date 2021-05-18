Російські окупанти у Криму вдалися до цинічної дії напередодні 18 травня – роковин геноциду кримськотатарського народу. Вони розносили по домівках активістів та членів Меджлісу листівки із "застереженнями".

Про це повідомив у фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, росіяни дуже не хочуть, щоб 18 травня на окупованому півострові відбувалися якісь заходи.

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Окупанти у Криму погрожували кримським татарам напередодні 18 травня

Рефат Чубаров написав, що "у Криму сьогодні (мовиться про 17 травня – 24 канал) російські окупанти масово розносили письмові "застереження" каральних органів". Зокрема, навідалися вони до:

Домівок членів Меджлісу кримськотатарського народу,

Делегатів Курултаю кримськотатарського народу,

Та активістів кримськотатарського національного руху.

Такі цинічні дії окупанти вчинили напередодні 18 травня не дарма, адже саме цього дня відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Крім цього, у низці населених пунктів російські окупанти поставили умови, за дотримання яких вони дозволятимуть кримським татарам покладати квіти й здійснювати молебні у пам'ятних місцях,

– повідомив Чубаров.

Наприклад, у селищі Біюк-Онлар району Курман – Красногвардійське місцева окупаційна адміністрація висунула вимогу "не використовувати у меморіальній церемонії кримськотатарські національні прапори".

Чому 18 травня – пам'ятна дата в історії кримськотатарського народу та України

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня у 1944 році радянська влада почала операцію з депортації кримських татар із Криму.

кримських татар із Криму. У хвилі 18 – 20 чисел з півострова вивезли понад 180 тисяч людей, як пише Український інститут національної пам'яті. Більшість майна депортованих конфіскувала держава.

держава. Причиною такої жорстокості влада СРСР назвала "зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу". При цьому жодних доказів цього не наводили – бо їх і не існує.

цього не наводили – бо їх і не існує. У січні 1945 у СРСР прийняли закон, яким заборонили депортованим залишати визначені для них райони поселення, а голів родин зобов'язали щомісяця реєструватися у міліції. А через рік Крим позбавили автономії.

А через рік Крим позбавили автономії. Так тривало майже до кінця існування Радянського Союзу. Масове повернення кримськотатарського народу до Криму почалося тільки у 1989.

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