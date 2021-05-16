У Херсоні вшанували жертв геноциду кримськотатарського народу. До 77-х роковин трагедії відбувся масштабний перформанс – вечір-реквієм під відкритим небом.

Декорації на сцені імітували товарний вагон, у який з історичної батьківщини за наказом влади тоталітарного СРСР примусово вивезли понад 200 тисяч кримських татар. У дорозі й після депортації від голоду та хвороб загинуло до 45% народу.

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Велетенські шинелі й чорні "воронки" уособлювали режим. Водночас емоцій додавала відеопроєкція на будівлю кінотеатру.

До участі в заході залучили кримських татар

До заходу залучили лише кримських татар. Відомий режисер Влад Троїцький у постановці акцентував на реалізмі й такі ж настанови давав учасникам.

"Ми показали енергію вашого народу й трагедію. Коли ця енергія руйнується безжальною силою НКВС, радянської влади, яка знищує народ. Щоб цю трагедію емоційно пережила й публіка", – розповів режисер.



У постановці акцентували на реалізмі / Фото 24 каналу

Перформанс підтримали відомі особи

Також перформанс пам'яті загиблих у геноциді підтримали режисер Ахтем Сеітаблаєв, співачка Джамала та гурт "ДахаБраха".

Лідер гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич зазначив, що зв'язок з тими подіями відчутний як ніколи, тому що кримські татари наразі знову потерпають, вони знову окуповані.

Ми не можемо стояти осторонь, для нас це близький народ,

– сказав Галаневич.

Принизливу й смертоносну депортацію пережила родина Джамали, про ті події зірці розповідала бабуся. Джамала зізналася, що співати про відповідні події важко.



Джамала зізналася, що співати про долю кримських татар важко / Фото 24 каналу

"Я кажу своїм дівчатам, які співають зі мною на бек-вокалі, ви ж знаєте, я буду плакати, тому ви мене підтримуйте. Дуже важко й співати, й згадувати, але я намагаюсь тримати себе. Тому що я на своєму рівні як донька, як онука розповідаю історію", – розповіла співачка.

Кримських татар досі переслідують окупанти

Важко ще й через те, що історія буває циклічною. Пекло повторюється й сьогодні, коли Росія окупувала Крим і знущається з його корінного населення. Понад 7 останніх років кримських татар знов переслідує окупаційна влада.

Керівник представництва меджлісу кримськотатарського народу на Херсонщині Абмежит Сулейманов розповів про випадок, що трапився 10 травня, коли розстріляли людину в селищі Дубки під час обшуку.

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"Потім йому "пришили", що він дисидент. Дружину його сьогодні хочуть вислати в Середню Азію, а дітей віддати в дитячий притулок. Такі приклади коротко говорять про те, яке безправ'я відбувається в Криму", – додав Сулейманов.

Вечір-реквієм тривав півтори години. У фіналі неперевершеного дійства Джамала двічі заспівала переможну і моторошну пісню "1944".