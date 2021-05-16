В Херсоне почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа. К 77-й годовщине трагедии состоялся масштабный перформанс – вечер-реквием под открытым небом.

Декорации на сцене имитировали товарный вагон, в который с исторической родины по приказу властей тоталитарного СССР принудительно вывезли более 200 тысяч крымских татар. В дороге и после депортации от голода и болезней погибли до 45% народа.

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Гигантские шинели и черные "воронки" олицетворяли режим. В то же время эмоций добавляла видеопроекция на здание кинотеатра.

К участию в мероприятии привлекли крымских татар

К мероприятию привлекли только крымских татар. Известный режиссер Влад Троицкий в постановке акцентировал на реализме и такие же установки давал участникам.

"Мы показали энергию вашего народа и трагедии. Когда эта энергия разрушается безжалостной силой НКВД, советской власти, которая уничтожает народ. Чтобы эту трагедию эмоционально пережила и публика", – рассказал режиссер.



В постановке акцент на реализме / Фото 24 канала

Перформанс поддержали известные личности

Также перформанс памяти погибших в геноциде поддержали режиссер Ахтем Сеитаблаев, певица Джамала и группа "ДахаБраха".

Лидер группы "ДахаБраха" Марко Галаневич отметил, что связь с теми событиями ощутима как никогда, потому что крымские татары сегодня снова страдают, они снова оккупированы.

Мы не можем стоять в стороне, для нас это близкий народ,

– сказал Галаневич.

Унизительную и смертоносную депортацию пережила семья Джамалы, о тех событиях звезде рассказывала бабушка. Джамала призналась, что петь о соответствующих событиях трудно.



Джамала призналась, что петь о судьбе крымских татар трудно / Фото 24 канала

"Я говорю своим девушкам, которые поют со мной на бэк-вокале, вы же знаете, я буду плакать, потому вы меня поддерживайте. Очень трудно и петь, и вспоминать, но я стараюсь держать себя. Потому что я на своем уровне как дочь, как внучка рассказываю историю", – рассказала певица.

Крымских татар до сих пор преследуют оккупанты

Трудно еще и потому, что история бывает циклической. Ад повторяется и сегодня, когда Россия оккупировала Крым и издевается над его коренным населением. Более 7 последних лет крымских татар вновь преследует оккупационная власть.

Руководитель представительства меджлиса крымскотатарского народа на Херсонщине Абмежит Сулейманов рассказал о случае, который произошел 10 мая, когда расстреляли человека в поселке Дубки во время обыска.

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"Потом ему "пришили", что он диссидент. Жену его сегодня хотят отправить в Среднюю Азию, а детей отдать в детский приют. Такие примеры коротко говорят о том, какое бесправие происходит в Крыму", – добавил Сулейманов.

Вечер-реквием длился полтора часа. В финале непревзойденного действа Джамала дважды спела победную и жуткую песню "1944".