Крымские татары останутся в центре внимания ООН, – Кислица
Сергей Кислица заявил, что Украина должным образом держит вопрос сохранения культурной самобытности крымских татар в центре внимания Генассамблеи и генерального секретаря ООН.
Источник:Укринформ
Об этом постоянный представитель нашего государства при Организации Объединенных Наций сообщил во время онлайн-мероприятия, что проходит на полях 20 сессии Постоянного форума коренных народов.
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Судьба крымских татар, к сожалению, очень красноречиво свидетельствует об общем резком ухудшении положения с правами человека на полуострове,
– сказал он.
Сергей Кислица отметил важность докладов генсека ООН, что содержат широкий спектр фактов и свидетельств об ограничениях, с которыми сталкиваются украинские граждане, в том числе крымские татары в оккупированном Крыму.
По его словам, говорится об ограничении при реализации своих экономических, социальных и культурных прав, в частности права на труд, а также возможности получения образования на украинском и крымскотатарском языках.
Мы будем сохранять бдительность и держать вопрос коренных народов Украины на повестке дня ООН,
– подытожил дипломат.
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