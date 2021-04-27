Сергей Кислица заявил, что Украина должным образом держит вопрос сохранения культурной самобытности крымских татар в центре внимания Генассамблеи и генерального секретаря ООН.

Об этом постоянный представитель нашего государства при Организации Объединенных Наций сообщил во время онлайн-мероприятия, что проходит на полях 20 сессии Постоянного форума коренных народов.

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Судьба крымских татар, к сожалению, очень красноречиво свидетельствует об общем резком ухудшении положения с правами человека на полуострове,

– сказал он.

Сергей Кислица отметил важность докладов генсека ООН, что содержат широкий спектр фактов и свидетельств об ограничениях, с которыми сталкиваются украинские граждане, в том числе крымские татары в оккупированном Крыму.

По его словам, говорится об ограничении при реализации своих экономических, социальных и культурных прав, в частности права на труд, а также возможности получения образования на украинском и крымскотатарском языках.

Мы будем сохранять бдительность и держать вопрос коренных народов Украины на повестке дня ООН,

– подытожил дипломат.

Обратите внимание! 47 стран ООН сделали совместное заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия является агрессором, а не посредником.