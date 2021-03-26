По случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" 47 стран ООН сделали заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия является стороной конфликта, а не посредником.

Так, 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. Кстати Из-за обстрела под Шумами: Зеленский срочно консультируется с лидерами нормандского формата Заявление стран ООН Генассамблея ставила четкие требования, но Россия не остановила оккупацию Крыма. Вместо этого она продолжает дерзко нарушать права человека и наращивать военный потенциал на полуострове.

Действия России беспокоят весь мир . Они противоречат международному праву.

. Они противоречат международному праву. Попытки страны узаконить аннексию Крыма никогда не признают.

В ООН осудили то, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и пренебрегать обязательствами минских договоренностей.

и пренебрегать обязательствами минских договоренностей. Страны поддерживают усилия Нормандского формата. Они четко подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

В очередной раз Москву призвали немедленно прекратить оккупацию Крыма. Кроме того, в ООН приветствовали инициативу Крымской платформы. Заметим, заявление поддержали Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Республика Турция и другие страны. Обратите внимание! 26 марта ситуация на Донбассе обострилась. Российские наемники прицельно обстреляли украинские позиции возле Шумов. В результате 4 наших защитники погибли, еще 2 – получили ранения.



Поэтому президент Владимир Зеленский позвонит главе России Владимиру Путину, главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.