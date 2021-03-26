Россия – агрессор, а не посредник, – заявление стран ООН о войне на Донбассе
По случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" 47 стран ООН сделали заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия является стороной конфликта, а не посредником.
Источник:МИД
Так, 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины.
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Заявление стран ООН
- Генассамблея ставила четкие требования, но Россия не остановила оккупацию Крыма. Вместо этого она продолжает дерзко нарушать права человека и наращивать военный потенциал на полуострове.
- Действия России беспокоят весь мир. Они противоречат международному праву.
- Попытки страны узаконить аннексию Крыма никогда не признают.
- В ООН осудили то, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и пренебрегать обязательствами минских договоренностей.
- Страны поддерживают усилия Нормандского формата. Они четко подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
- В очередной раз Москву призвали немедленно прекратить оккупацию Крыма. Кроме того, в ООН приветствовали инициативу Крымской платформы.
Заметим, заявление поддержали Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Республика Турция и другие страны.
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