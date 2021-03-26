Росія – агресор, а не посередник, – заява країн ООН про війну на Донбасі
З нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" 47 країн ООН зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником.
Джерело:МЗС
Так, 27 березня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про територіальну цілісність України.
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Заява країн ООН
- Генасамблея ставила чіткі вимоги, але Росія не зупинила окупацію Криму. Натомість вона продовжує зухвало порушувати права людини та нарощувати військовий потенціал на півострові.
- Дії Росії непокоять весь світ. Вони суперечать міжнародному праву.
- Намагання країни узаконити анексію Криму ніколи не визнають.
- В ООН засудили те, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та нехтувати зобов'язаннями мінських домовленостей.
- Країни підтримують зусилля Нормандського формату. Вони чітко наголосили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.
- Вкотре Москву закликали негайно припинити окупацію Криму. Крім того, в ООН привітали ініціативу Кримської платформи.
Зауважимо, заяву підтримали Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Республіка Туреччина та інші країни.
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