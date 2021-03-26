З нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" 47 країн ООН зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником.

Так, 27 березня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про територіальну цілісність України. До речі Через обстріл під Шумами: Зеленський терміново консультується з лідерами нормандського формату Заява країн ООН Генасамблея ставила чіткі вимоги, але Росія не зупинила окупацію Криму. Натомість вона продовжує зухвало порушувати права людини та нарощувати військовий потенціал на півострові.

Дії Росії непокоять весь світ . Вони суперечать міжнародному праву.

. Вони суперечать міжнародному праву. Намагання країни узаконити анексію Криму ніколи не визнають.

В ООН засудили те, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та нехтувати зобов'язаннями мінських домовленостей.

та нехтувати зобов'язаннями мінських домовленостей. Країни підтримують зусилля Нормандського формату. Вони чітко наголосили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

Вкотре Москву закликали негайно припинити окупацію Криму. Крім того, в ООН привітали ініціативу Кримської платформи. Зауважимо, заяву підтримали Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Республіка Туреччина та інші країни. Зверніть увагу! 26 березня ситуація на Донбасі загострилась. Російські найманці прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів. У результаті 4 наших захисники загинули, ще 2 – отримали поранення. Через це президент Володимир Зеленський подзвонить главі Росії Володимиру Путіну, очільнику Франції Еммануелю Макрону та канцлерці Німеччини Ангелі Меркель.